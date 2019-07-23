«Люди эвакуировались сами»: в МЧС сообщили, что произошло в «Альтаире»

Люди стали выходить на улицу после того, как в торговом центре сработала сигнализация
Фото: Жесть Ярославля
Сегодня в Ярославле в торговом центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте сработала сигнализация. Всех людей, которые находились в здании, попросили выйти на улицу.
— Людей эвакуировать не пришлось, они все покинули помещение сами, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области. — Было задействовано 15 единиц спецтехники и 54 человека личного состава. Тревога оказалась ложной.
Из-за чего сработала сигнализация, сейчас выясняют специалисты.
Эвакуация в торговых центрах, школах, на вокзалах и других социальных объектах в последнее время, к сожалению, не редкость.