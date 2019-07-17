«Если вы верующие — помолитесь за нас»: отец, привязавший сына к столбу, рассказал, зачем это сделал

У многодетной семьи из Ярославской области забрали шестерых детей за то, что родители привязывали младшего сына верёвкой к столбу. Привязывали за шею. После этого лица родителей — Светланы и Андрея Щавелевых — показали на всю страну. В интернете их назвали извергами и сектантами и потребовали никогда не возвращать им детей. Вместе с тем, знакомые Светланы и Андрея говорили, что семья образцовая, дети всегда ухожены, накормлены и нарядно одеты. Что же на самом деле происходило в семье Щавелевых? Правда ли мальчика привязывали за шею? Кто сообщил об этом в органы опеки? И как сейчас живёт семья, мигом лишившаяся всех шестерых детей? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы отправились в село Мышкинского района и встретились с семьёй Щавелевых.

Сын таскал конфеты Где живёт семья Щавелевых, нам показали сразу. Большой участок, на котором стоит двухэтажный деревянный дом, рядом пристройка и сараи. Заготовленное сено, две машины. По участку бегают куры. На верёвке, развешенной во дворе, сушатся детские вещи. А вот стоит детский батут, на котором сейчас некому прыгать. На участке работает мужчина, что-то перевозит в тележке. Навстречу к нам с лаем несутся две собаки. Увидев нас, мужчина отвлекается от работы, снимает перчатки и подходит ближе. Это глава семейства — Андрей Щавелев. Невысокого роста, с седыми волосами и бородой.

У Щавелевых большой участок Фото: Александра Савельева

Разговор начинает с главного. — Правда, привязывали. Мальчишка у нас гиперактивный, хулиганистый. В угол ставить пробовали — не вариант. Он убегал оттуда. И было принято решение его привязывать. За шею, конечно, это неправильно было. Но когда за руку привязывали, он развязывался всё время, — признаётся Андрей. Голос у него спокойный. Он стоит, держа руки за спиной, смотрит прямо в глаза. На изверга совсем не похож.

Мальчика наказывали за то, что он без спроса таскал конфеты и другие вкусности. Ещё бегал по соседям, побирался. Соседи не жаловались, но родители посчитали, что такое поведение непозволительно. — Мы ему объясняли, что брать без спроса нехорошо. Если ты что-то хочешь, пожалуйста, но спроси сначала. Мы всех детей хорошо кормили, и у нас для всех всего поровну. Если в большой семье позволения спрашивать не будут, то все сладости через неделю закончатся, — рассуждает Андрей. Ребёнка привязывали минут на десять. Андрей видел в этом результат: сын так посидит и успокоится. Всего в семье девять детей. Трое — родные дети Светланы от первого брака. Они уже взрослые и живут отдельно. Шестерых Светлана взяла в семью уже будучи замужем за Андреем. Трудный характер Жена Андрея Светлана всегда любила детей и всегда хотела взять ребёнка из детского дома.

Светлана и Андрей всегда хотели большую семью Фото: Telegram-канал Baza

— Коли женились — должны быть дети, — считает Андрей. — Света у меня спросила: «Давай из детдома возьмём?» Я, говорю, только за. Андрей признаётся: ребята из детских домов — трудные. Щавелевы расспрашивали про родителей своих приёмных детей, выясняли, что там за семьи были. У кого-то мамы пьющие, у кого-то вообще за границу сбежали.

— Когда ребёнка берёшь из детского дома, первый месяц — он медовый. Они все идеальные, слушаются. А потом начинают проявлять характер, сопротивляться. Ты ему одно — он другое. Вот средний сын у нас, ему 12 лет. Говоришь: «Иди уроки делай». А он начинает орать и чуть ли не головой об стену биться. Это разве нормально? — откровенничает Андрей. — Но мы себе лазурных детей не рисовали. Мы понимали, что с ними надо работать, надо общаться. Сейчас мы уже подошли к такому возрасту, когда у нас с ними контакт есть. Сироты при живых родителях В Юрьевское семья переехала из Подмосковья. Там у них была большая квартира, Андрей работал, обеспечивал семью. Казалось бы, всё хорошо. Что ещё нужно? Зачем переезжать в глушь? Оказывается, Светлана захотела деревенской жизни. Взрослые посоветовались и решили: детям на свежем воздухе будет лучше.

— Я уже год как не работаю. Мы ведём своё хозяйство: куры, козы, овцы. А как ещё в деревне? Я к труду привыкший, — говорит Андрей, перебирая в руках перчатки. По рукам видно — он говорит правду. Пальцы — почерневшие от работы, а на них — порезы.

Андрей считает, что на всё воля Бога Фото: Александра Савельева

Старшие дети сначала противились, не хотели ехать в деревню. В городе жить было веселее, там были друзья. Но потом смирились. И сейчас уже привыкли. Мальчишки во всю помогали папе на участке, девочки мыли полы, пироги пекли. Родители отвадили детей от интернета. Здесь дети завели новых друзей, ходят в школу. Старшие девочки — отличницы. Средний мальчик — с одной четвёркой закончил. У другого — пара троечек. Тот, которого привязывали, он другой, учиться не рвётся. В школу ещё не ходит. — Мы всех детей очень любим. Сейчас они, получается, сироты при живых родителях. Любят ли нас? Не знаю. Но они уже точно почувствовали, что такое семья, а что такое детский дом. Одна девочка у нас, ей 14 было, когда мы её из детского дома взяли. Мы сначала год с ней общались, забирали к себе на время. Она всё раздумывала, стоит ли к нам ехать насовсем. И не хотела. Говорила: «Я не поеду к вам, вы не разрешаете губной помадой краситься и серёжки носить». Мы ей отвечали: «Ты подожди немного, всё будет в своё время. Станешь постарше — будешь краситься». В 14 лет это зачем нужно? Для кого вы краситесь? — не понимает Андрей.

В деревне все ведут своё хозяйство, иначе никак Фото: Александра Савельева

Кто обо всём рассказал В семье, говорит Андрей, всё было как у всех, никакой излишней строгости. Как и другие родители, не разрешали своим детям пить, курить, матом ругаться. Говорит, могли детям за непослушание шлёпнуть по попе. Те обижались и не понимали, почему им достаётся. — Я своим старшим сыновьям говорил: «Давайте так. Один другого обидел, вы без кулаков разбирайтесь, разговаривайте». А они не могут, не получается. Я говорю: «Вот, а вы родителей заставляете так с вами общаться, без применения физической силы», — рассуждает Андрей. О том, что у Андрея и Светланы мальчик сидит на привязи, рассказала родная мать ребёнка. Она ограничена в родительских правах. И Щавелевы позволяли ей общаться с сыном. Она живёт в Ржеве, Андрей привозил её сюда несколько раз. Один раз она приехала и увидела всё. — Мальчика у неё забрали, когда ему месяц был. Увидели, в каких условиях он жил. Сейчас у его мамы появился интерес, она хочет восстановиться в родительских правах и забрать его себе, — рассказывает Андрей.

Сначала дети не хотели переезжать в деревню, но потом привыкли Фото: Александра Савельева