«Если вы верующие — помолитесь за нас»: отец, привязавший сына к столбу, рассказал, зачем это сделал

Отец детей рассказал, зачем он привязывал сына верёвкой за шею
Фото: Александра Савельева
У многодетной семьи из Ярославской области забрали шестерых детей за то, что родители привязывали младшего сына верёвкой к столбу. Привязывали за шею. После этого лица родителей — Светланы и Андрея Щавелевых — показали на всю страну. В интернете их назвали извергами и сектантами и потребовали никогда не возвращать им детей. Вместе с тем, знакомые Светланы и Андрея говорили, что семья образцовая, дети всегда ухожены, накормлены и нарядно одеты. Что же на самом деле происходило в семье Щавелевых? Правда ли мальчика привязывали за шею? Кто сообщил об этом в органы опеки? И как сейчас живёт семья, мигом лишившаяся всех шестерых детей? Чтобы ответить на все эти вопросы, мы отправились в село Мышкинского района и встретились с семьёй Щавелевых.
Сын таскал конфеты
Где живёт семья Щавелевых, нам показали сразу. Большой участок, на котором стоит двухэтажный деревянный дом, рядом пристройка и сараи. Заготовленное сено, две машины. По участку бегают куры. На верёвке, развешенной во дворе, сушатся детские вещи. А вот стоит детский батут, на котором сейчас некому прыгать. На участке работает мужчина, что-то перевозит в тележке. Навстречу к нам с лаем несутся две собаки. Увидев нас, мужчина отвлекается от работы, снимает перчатки и подходит ближе. Это глава семейства — Андрей Щавелев. Невысокого роста, с седыми волосами и бородой.
Разговор начинает с главного.
— Правда, привязывали. Мальчишка у нас гиперактивный, хулиганистый. В угол ставить пробовали — не вариант. Он убегал оттуда. И было принято решение его привязывать. За шею, конечно, это неправильно было. Но когда за руку привязывали, он развязывался всё время, — признаётся Андрей.
Голос у него спокойный. Он стоит, держа руки за спиной, смотрит прямо в глаза. На изверга совсем не похож.
Мальчика наказывали за то, что он без спроса таскал конфеты и другие вкусности. Ещё бегал по соседям, побирался. Соседи не жаловались, но родители посчитали, что такое поведение непозволительно.
— Мы ему объясняли, что брать без спроса нехорошо. Если ты что-то хочешь, пожалуйста, но спроси сначала. Мы всех детей хорошо кормили, и у нас для всех всего поровну. Если в большой семье позволения спрашивать не будут, то все сладости через неделю закончатся, — рассуждает Андрей.
Ребёнка привязывали минут на десять. Андрей видел в этом результат: сын так посидит и успокоится.
Всего в семье девять детей. Трое — родные дети Светланы от первого брака. Они уже взрослые и живут отдельно. Шестерых Светлана взяла в семью уже будучи замужем за Андреем.
Трудный характер
Жена Андрея Светлана всегда любила детей и всегда хотела взять ребёнка из детского дома.
— Коли женились — должны быть дети, — считает Андрей. — Света у меня спросила: «Давай из детдома возьмём?» Я, говорю, только за.
Андрей признаётся: ребята из детских домов — трудные. Щавелевы расспрашивали про родителей своих приёмных детей, выясняли, что там за семьи были. У кого-то мамы пьющие, у кого-то вообще за границу сбежали.
— Когда ребёнка берёшь из детского дома, первый месяц — он медовый. Они все идеальные, слушаются. А потом начинают проявлять характер, сопротивляться. Ты ему одно — он другое. Вот средний сын у нас, ему 12 лет. Говоришь: «Иди уроки делай». А он начинает орать и чуть ли не головой об стену биться. Это разве нормально? — откровенничает Андрей. — Но мы себе лазурных детей не рисовали. Мы понимали, что с ними надо работать, надо общаться. Сейчас мы уже подошли к такому возрасту, когда у нас с ними контакт есть.
Сироты при живых родителях
В Юрьевское семья переехала из Подмосковья. Там у них была большая квартира, Андрей работал, обеспечивал семью. Казалось бы, всё хорошо. Что ещё нужно? Зачем переезжать в глушь? Оказывается, Светлана захотела деревенской жизни. Взрослые посоветовались и решили: детям на свежем воздухе будет лучше.
— Я уже год как не работаю. Мы ведём своё хозяйство: куры, козы, овцы. А как ещё в деревне? Я к труду привыкший, — говорит Андрей, перебирая в руках перчатки. По рукам видно — он говорит правду. Пальцы — почерневшие от работы, а на них — порезы.
Старшие дети сначала противились, не хотели ехать в деревню. В городе жить было веселее, там были друзья. Но потом смирились. И сейчас уже привыкли. Мальчишки во всю помогали папе на участке, девочки мыли полы, пироги пекли. Родители отвадили детей от интернета. Здесь дети завели новых друзей, ходят в школу. Старшие девочки — отличницы. Средний мальчик — с одной четвёркой закончил. У другого — пара троечек. Тот, которого привязывали, он другой, учиться не рвётся. В школу ещё не ходит.
— Мы всех детей очень любим. Сейчас они, получается, сироты при живых родителях. Любят ли нас? Не знаю. Но они уже точно почувствовали, что такое семья, а что такое детский дом. Одна девочка у нас, ей 14 было, когда мы её из детского дома взяли. Мы сначала год с ней общались, забирали к себе на время. Она всё раздумывала, стоит ли к нам ехать насовсем. И не хотела. Говорила: «Я не поеду к вам, вы не разрешаете губной помадой краситься и серёжки носить». Мы ей отвечали: «Ты подожди немного, всё будет в своё время. Станешь постарше — будешь краситься». В 14 лет это зачем нужно? Для кого вы краситесь? — не понимает Андрей.
Кто обо всём рассказал
В семье, говорит Андрей, всё было как у всех, никакой излишней строгости. Как и другие родители, не разрешали своим детям пить, курить, матом ругаться. Говорит, могли детям за непослушание шлёпнуть по попе. Те обижались и не понимали, почему им достаётся.
— Я своим старшим сыновьям говорил: «Давайте так. Один другого обидел, вы без кулаков разбирайтесь, разговаривайте». А они не могут, не получается. Я говорю: «Вот, а вы родителей заставляете так с вами общаться, без применения физической силы», — рассуждает Андрей.
О том, что у Андрея и Светланы мальчик сидит на привязи, рассказала родная мать ребёнка. Она ограничена в родительских правах. И Щавелевы позволяли ей общаться с сыном. Она живёт в Ржеве, Андрей привозил её сюда несколько раз. Один раз она приехала и увидела всё.
— Мальчика у неё забрали, когда ему месяц был. Увидели, в каких условиях он жил. Сейчас у его мамы появился интерес, она хочет восстановиться в родительских правах и забрать его себе, — рассказывает Андрей.
«Помолитесь за нас»
Андрей говорит, что они с женой очень переживают, что из них сделали монстров, поливают грязью в интернете.
— Да, тут мы сплоховали, виноваты, не отрицаю. Но давайте теперь каждую семью на всеобщее обозрение выставлять? Ведь нет такой семьи, где бы всё идеально было, — рассуждает Андрей. — Я ни на кого не обижаюсь. Мы люди верующие, православные. Вера научила меня ни на кого не обижаться. Если и винить кого-то, то только себя. Что произошло, то произошло. Значит, так Богу угодно.
Во время нашего разговора Светлана хлопотала на крыльце, то заходила в дом, то выходила на улицу. К нам она подойти так и не захотела. Боится, что детей не вернут. Они с Андреем договорились до суда ничего не обсуждать и просто ждать решения. Вот она и молчит теперь всё время.
— Если вы люди верующие — помолитесь за нас... — Андрей машет нам рукой и отправляется на участок снова заниматься работой.
Уходя, мы обернулись назад. Светлана вышла к распахнутым воротам и закрыла их. Видимо, чтобы больше никто не донимал их расспросами.
Комментарий специалиста
Синяки пройдут, а обида останется на всю жизнь
Алёна Иванова, детский психолог:
— «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся..», что уж говорить о применении в воспитании методов физической силы. Родители должны понимать, что весь воспитательный процесс направлен на формирование личности ребёнка, поэтому использование нестандартных методов может повредить неокрепшей психике. Давно известно, что агрессия порождает агрессию. Поэтому в первую очередь подобные действия формируют у ребёнка модель поведения, где агрессивность является нормой. Параллельно у ребенка формируется повышенная тревожность и навязанное чувство вины. Из-за этих факторов агрессия может переходить не только на социум, но и на себя (как внешне — порезы, синяки, прижигание, так и внутренне — психосоматические заболевания). Если те методы воспитания, к которым привыкли вы, не работают, то стоит обратиться к психологу. Специалисты считают, что применение физической силы в воспитании возможно лишь в единственном случае — для защиты ребёнка. Иногда лучше подержать ребёнка, чтобы он не навредил себе, подождать, пока он успокоится. Многие родители думают, что после подзатыльника, шлепка или ремня ребёнок быстрее поймёт, придёт в себя, успокоится, и порой кажется, что легче сделать именно так, чем поговорить с ним. Но синяки снаружи пройдут, а шрамы от обиды останутся на долгие годы. Помните о том, что именно ваше поведение закладывает каждый день кирпичики в фундамент личности вашего ребёнка.