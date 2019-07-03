«Это импотенция власти»: в Ярославской области на глазах у горожан снесли здание-памятник

— Полным ходом идёт снос типовой кирпичной торговой лавки XIX века, — сообщают администраторы паблика «Типичный Тутаев» . — Вот так уходит в небытие старинный Романов. Беспомощно и внезапно. А ведь вполне могли бы найти пути, чтобы спасти и развить строение. Но, видимо, отсутствие желания и понимания значимости своего богатства одержало победу над здравым смыслом.

В социальных сетях посыпались сообщения об уничтожении старого Тутаева. Старые постройки сравнивают с землёй экскаваторами и бульдозерами.

Снесённая городская усадьба Тарасова является выявленным объектом культурного наследия. На днях активисты бросились в Тутаев, чтобы встать на защиту здания.

— 28 июля мы застали лишь полуразрушенное здание — оставалось три стены, — рассказал член регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Семён Травин. — На место вызвали полицию, написали заявление, уведомили лично заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области, он в свою очередь обещал разобраться в ситуации.

Вчера от местных жителей поступило сообщение, что снос продолжился. Защитники здания снова выехали на место, но успели уже только на расчистку площадки.

— Случившееся — это вопиющее нарушение федерального закона об охране объектов культурного наследия, — уверен Семён Травин. — К сожалению, всё чаще и чаще мы становимся свидетелями подобных нарушений. Только за неполный 2019 год мы потеряли четыре выявленных объекта культурного наследия, которые были целенаправленно уничтожены. Не было возбуждено ни одного уголовного дела. Всё это происходит при молчаливых насмешках полиции и слепоты прокуратуры, которые не видят в «халупах» и «развалинах» величайшее культурное наследие России. Остаётся лишь констатировать импотенцию государственных органов власти, надзора и готовиться вести подсчет новых сносов.