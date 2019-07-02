2 июля вторник
СЕЙЧАС +14°С
usd 63.23
eur 71.41
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +14°С
usd 63.23
eur 71.41

Все новости

Все новости
Происшествия

«Свалка с останками»: в Ярославле рыбаки сфотографировали кучу мусора с человеческими костями

Стало известно, в каком месте сделаны снимки

Поделиться

3 373
1 Обсудить

Кучу мусора с костями нашли возле Пахмы в районе Юго-Западной окружной дороги

Фото: читатель 76.RU

В Ярославле любители рыбалки нашли на берегу реки Пахмы кучу мусора, в которой, помимо бутылок, банок и пакетов, лежали кости.

— Свалку с останками обнаружили около реки под мостом в районе Юго-Западной окружной дороги, — сообщили рыбаки изданию 76.RU. — Вероятно, кости вытащили на берег из воды и оставили там лежать.

По кадрам, которые сделали рыбаки, медики определили, что кости, вероятно, человеческие.

Фото и информацию о находке редакция 76.RU передала в правоохранительные органы.

ТЕКСТ

ТЕГИ

происшествия

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (1)

гость
2 июл 2019 в 19:04

Один из без вести пропавших ? Костерок.Его расчленили что-ли ? Съели ?