«Свалка с останками»: в Ярославле рыбаки сфотографировали кучу мусора с человеческими костями

Кучу мусора с костями нашли возле Пахмы в районе Юго-Западной окружной дороги
Фото: читатель 76.RU
В Ярославле любители рыбалки нашли на берегу реки Пахмы кучу мусора, в которой, помимо бутылок, банок и пакетов, лежали кости.
— Свалку с останками обнаружили около реки под мостом в районе Юго-Западной окружной дороги, — сообщили рыбаки изданию 76.RU. — Вероятно, кости вытащили на берег из воды и оставили там лежать.
По кадрам, которые сделали рыбаки, медики определили, что кости, вероятно, человеческие.
Фото и информацию о находке редакция 76.RU передала в правоохранительные органы.