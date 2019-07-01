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В Ярославской области мужчина утонул в придорожной канаве

Следователи проводят проверку

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Тело обнаружили в воде

Фото: Александра Савельева

В Ярославской области возле дороги Некрасовское — Черная Заводь нашли тело мужчины.

— Тело 54-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти обнаружили в придорожной канаве, заполненной водой, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области Кристина Гузовская.

Следователи осмотрели место происшествия, проводится доследственная проверка.

— Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти, — рассказали следователи.

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