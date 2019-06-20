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Происшествия

«Разворотило две машины»: на трассе Москва — Ярославль произошло жуткое ДТП

Очевидцы сообщили подробности с места происшествия

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ДТП произошло на 119-м километре трассы М-8 «Холмогоры»

Фото: читатель 76.RU

Вчера в девятом часу вечера на трассе М-8 в Ярославской области произошла жуткая авария. ДТП случилось в селе Новое, которое находится на подъезде к Переславлю-Залесскому со стороны Москвы. Столкнулись автомобили ВАЗ 13-й модели и «Ниссан-Кашкай».

— У иномарки разворотило всю морду, а у «Лады» вообще полмашины, — говорят очевидцы происшествия. — Это какое-то чудо, что все остались живы. Правда, три человека сильно поранились.

Виновника происшествия устанавливают специалисты Госавтоинспекции

Фото: читатель 76.RU

Свидетели ДТП говорят, что авария произошла из-за того, что водитель ВАЗа выехал на встречную полосу. Во всех деталях случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. Известно, что у обеих легковушек номера столичного региона.

Ещё одно серьёзное ДТП произошло часом раньше в Ярославле на улице Батова. Там «буханка» перевернулась после столкновения с «Маздой».

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происшествияДТПавто

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
20 июн 2019 в 11:20

Достали эти мск на встречка вылетать запретить им за пределы своего региона вылезать