«Разворотило две машины»: на трассе Москва — Ярославль произошло жуткое ДТП

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Очевидцы сообщили подробности с места происшествия
ДТП произошло на 119-м километре трассы М-8 «Холмогоры»
Фото: читатель 76.RU
Вчера в девятом часу вечера на трассе М-8 в Ярославской области произошла жуткая авария. ДТП случилось в селе Новое, которое находится на подъезде к Переславлю-Залесскому со стороны Москвы. Столкнулись автомобили ВАЗ 13-й модели и «Ниссан-Кашкай».
— У иномарки разворотило всю морду, а у «Лады» вообще полмашины, — говорят очевидцы происшествия. — Это какое-то чудо, что все остались живы. Правда, три человека сильно поранились.
Свидетели ДТП говорят, что авария произошла из-за того, что водитель ВАЗа выехал на встречную полосу. Во всех деталях случившегося разбираются сотрудники ГИБДД. Известно, что у обеих легковушек номера столичного региона.
Ещё одно серьёзное ДТП произошло часом раньше в Ярославле на улице Батова. Там «буханка» перевернулась после столкновения с «Маздой».
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