«Разворотило две машины»: на трассе Москва — Ярославль произошло жуткое ДТП

Вчера в девятом часу вечера на трассе М-8 в Ярославской области произошла жуткая авария. ДТП случилось в селе Новое, которое находится на подъезде к Переславлю-Залесскому со стороны Москвы. Столкнулись автомобили ВАЗ 13-й модели и «Ниссан-Кашкай».



— У иномарки разворотило всю морду, а у «Лады» вообще полмашины, — говорят очевидцы происшествия. — Это какое-то чудо, что все остались живы. Правда, три человека сильно поранились.

