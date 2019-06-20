«Буханка» лежала на боку: в Ярославле в ДТП пострадал грудной ребёнок

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Подробности и фотографии аварии с иномаркой и внедорожником
Пока не ясно, как легковушка смогла опрокинуть внедорожник
Фото: УМВД России по Ярославской области
Вчера около 19:10 на улице Батова у дома № 5 «Мазда» столкнулась с «буханкой». За рулём иномарки сидел 34-летний мужчина, а за рулём отечественного внедорожника — 33-летний. Они не пострадали.
По фотографиям видно, что иномарка сильно не пострадала. А вот грузовику повезло меньше — он опрокинулся на бок. В салоне находился восьмимесячный ребёнок.
— В результате ДТП с травмами госпитализирована пассажирка автомашины УАЗ — девочка 2018 года рождения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
Пока полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Очевидцы говорят, что не было слышно сильного удара.
— Ужас. Видели это всё, и до сих пор в голове не укладывается. Как «Мазда» умудрилась повалить «буханку»? При том, что сильного удара слышно не было, — пишет ярославна Анастасия Измайлова.
Особенно тяжело, когда в ДТП попадают маленькие дети.
Поделиться