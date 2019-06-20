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Происшествия

«Буханка» лежала на боку: в Ярославле в ДТП пострадал грудной ребёнок

Подробности и фотографии аварии с иномаркой и внедорожником

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Пока не ясно, как легковушка смогла опрокинуть внедорожник

Фото: УМВД России по Ярославской области

Вчера около 19:10 на улице Батова у дома № 5 «Мазда» столкнулась с «буханкой». За рулём иномарки сидел 34-летний мужчина, а за рулём отечественного внедорожника — 33-летний. Они не пострадали.

По фотографиям видно, что иномарка сильно не пострадала. А вот грузовику повезло меньше — он опрокинулся на бок. В салоне находился восьмимесячный ребёнок.

— В результате ДТП с травмами госпитализирована пассажирка автомашины УАЗ — девочка 2018 года рождения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

За пару минут собралось много зевак 

Фото: Жесть Ярославль / Vk.com 

Пока полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего. Очевидцы говорят, что не было слышно сильного удара.

— Ужас. Видели это всё, и до сих пор в голове не укладывается. Как «Мазда» умудрилась повалить «буханку»? При том, что сильного удара слышно не было, — пишет ярославна Анастасия Измайлова.

Особенно тяжело, когда в ДТП попадают маленькие дети

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