«Буханка» лежала на боку: в Ярославле в ДТП пострадал грудной ребёнок

Вчера около 19:10 на улице Батова у дома № 5 «Мазда» столкнулась с «буханкой». За рулём иномарки сидел 34-летний мужчина, а за рулём отечественного внедорожника — 33-летний. Они не пострадали.



По фотографиям видно, что иномарка сильно не пострадала. А вот грузовику повезло меньше — он опрокинулся на бок. В салоне находился восьмимесячный ребёнок.



— В результате ДТП с травмами госпитализирована пассажирка автомашины УАЗ — девочка 2018 года рождения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.