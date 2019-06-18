Ярославских чиновников депздрава проверят по поручению главы СКР после смерти пятилетнего ребёнка

— В эфире федеральных телеканалов вышли сюжеты о проблемах с льготным обеспечением граждан льготными лекарствами и в этой связи были озвучены данные Росздравнадзора и прокуратуры о результатах проведенной ведомствами проверки. При этом значительные нарушения выявлены в том числе в деятельности департамента здравоохранения Ярославской области, — сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Ярославской области.

После сообщений СМИ о массовых случаев дефицита льготных лекарств в Ярославской области этой темой заинтересовались следователи.

По разным публикациям в Ярославской области одни льготники вынуждены сами приобретать жизненно важные лекарства, астматикам не выдают необходимое количество ингаляторов, некоторым льготникам выдают препараты-аналоги, которые вызывают побочные эффекты. Но самым вопиющим случаем стала смерть пятилетнего ребёнка в больнице от тяжелейшего заболевания.

Зимой департамент здравоохранения Ярославской области признался, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников. Из-за этого в поликлиниках были огромные очереди, в которых люди даже падали в обморок.