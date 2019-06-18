18 июня вторник
СЕЙЧАС +22°С
usd 64.32
eur 72.11
  • 24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +22°С
usd 64.32
eur 72.11
Происшествия

Ярославских чиновников депздрава проверят по поручению главы СКР после смерти пятилетнего ребёнка

Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку минимум по четырём случаям в регионе

Поделиться

1 366
3 Обсудить

Все новости

Все новости

Глава СКР заинтересовался скандалом из-за нехватки бесплатных лекарств для ярославцев

Фото: Бастрыкин Александр Иванович / Vk.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил устроить доследственную проверку департаменту здравоохранения Ярославской области минимум по четырём скандальным случаям, связанным с нехваткой льготных лекарств.

После сообщений СМИ о массовых случаев дефицита льготных лекарств в Ярославской области этой темой заинтересовались следователи. 

— В эфире федеральных телеканалов вышли сюжеты о проблемах с льготным обеспечением граждан льготными лекарствами и в этой связи были озвучены данные Росздравнадзора и прокуратуры о результатах проведенной ведомствами проверки. При этом значительные нарушения выявлены в том числе в деятельности департамента здравоохранения Ярославской области, — сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Ярославской области. 

По разным публикациям в Ярославской области одни льготники вынуждены сами приобретать жизненно важные лекарства, астматикам не выдают необходимое количество ингаляторов, некоторым льготникам выдают препараты-аналоги, которые вызывают побочные эффекты. Но самым вопиющим случаем стала смерть пятилетнего ребёнка в больнице от тяжелейшего заболевания. 

Зимой департамент здравоохранения Ярославской области признался, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников. Из-за этого в поликлиниках были огромные очереди, в которых люди даже падали в обморок.

По теме

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

бесплатные лекарстваСКР

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
18 июн 2019 в 12:07

Путину рейтинг поднимают перед прямой линией , раньше то почему не шевелились ?

тырпыр
18 июн 2019 в 11:52

отмажутся(((...это же медицинская мафия..

гречка
18 июн 2019 в 12:01

Если взялся Бастрыкин, то не факт, что отмажутся. Он всегда по поручениям такого рода работает на ура. Пусть капнет поглубже, там вроде в составе министерства депутат/студент работает, видимо квалифицированный кадр.