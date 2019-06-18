Ярославских чиновников депздрава проверят по поручению главы СКР после смерти пятилетнего ребёнка

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Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку минимум по четырём случаям в регионе
Глава СКР заинтересовался скандалом из-за нехватки бесплатных лекарств для ярославцев
Фото: Бастрыкин Александр Иванович / Vk.com
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил устроить доследственную проверку департаменту здравоохранения Ярославской области минимум по четырём скандальным случаям, связанным с нехваткой льготных лекарств.
После сообщений СМИ о массовых случаев дефицита льготных лекарств в Ярославской области этой темой заинтересовались следователи.
— В эфире федеральных телеканалов вышли сюжеты о проблемах с льготным обеспечением граждан льготными лекарствами и в этой связи были озвучены данные Росздравнадзора и прокуратуры о результатах проведенной ведомствами проверки. При этом значительные нарушения выявлены в том числе в деятельности департамента здравоохранения Ярославской области, — сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Ярославской области.
По разным публикациям в Ярославской области одни льготники вынуждены сами приобретать жизненно важные лекарства, астматикам не выдают необходимое количество ингаляторов, некоторым льготникам выдают препараты-аналоги, которые вызывают побочные эффекты. Но самым вопиющим случаем стала смерть пятилетнего ребёнка в больнице от тяжелейшего заболевания.
Зимой департамент здравоохранения Ярославской области признался, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников. Из-за этого в поликлиниках были огромные очереди, в которых люди даже падали в обморок.
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Путину рейтинг поднимают перед прямой линией , раньше то почему не шевелились ?
отмажутся(((...это же медицинская мафия..
Если взялся Бастрыкин, то не факт, что отмажутся. Он всегда по поручениям такого рода работает на ура. Пусть капнет поглубже, там вроде в составе министерства депутат/студент работает, видимо квалифицированный кадр.