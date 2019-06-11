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Происшествия

В Ярославле автобус с пассажирами снёс забор

В ДТП попал пазик, следующий по маршруту № 2

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Маршрутка была с пассажирами

Фото: Ярославль Live / Vk.com

Сегодня рано утром на Московском проспекте автобус с пассажирами врезался в забор.

Видео последствий аварии выложили в группу «Ярославль Live». В ДТП попала автобус с льготами, который ездит по маршруту № 2. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал. Все они благополучно покинули салон. А вот забору повезло меньше: от удара он сломался.

Оказывается, ярославцы уже не первый раз замечают, как водители именно этого маршрута нарушают правила.

— Эти «двойки» совсем как ненормальные носятся, — написала в соцсетях ярославна Ольга Яковлева.

Теперь в обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.

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