В Ярославле автобус с пассажирами снёс забор

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В ДТП попал пазик, следующий по маршруту № 2
Маршрутка была с пассажирами
Фото: Ярославль Live / Vk.com
Сегодня рано утром на Московском проспекте автобус с пассажирами врезался в забор.
Видео последствий аварии выложили в группу «Ярославль Live». В ДТП попала автобус с льготами, который ездит по маршруту № 2. По предварительной информации, никто из пассажиров не пострадал. Все они благополучно покинули салон. А вот забору повезло меньше: от удара он сломался.
Оказывается, ярославцы уже не первый раз замечают, как водители именно этого маршрута нарушают правила.
— Эти «двойки» совсем как ненормальные носятся, — написала в соцсетях ярославна Ольга Яковлева.
Теперь в обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники ГИБДД.
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