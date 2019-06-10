Проломил ребёнку голову: во время ссоры мужа и жены пятимесячная девочка получила серьёзные травмы

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Подробности ЧП в Ярославской области
Девочка находится в больнице
ЧП в Ростовском районе Ярославской области: во время ссоры между супругами пострадал пятимесячный малыш.
Как стало известно 76.RU, инцидент произошёл 8 июня в посёлке Шурскол. 32-летний мужчина очень бурно выяснял отношения со своей 27-летней женой. Во время разборок ребёнок был на руках у матери. По предварительной информации, мужчина настолько перестал себя контролировать, что ему под горячую руку попалась маленькая дочка. Когда родители поняли, что произошло, они поехали в больницу.
Как стало известно корреспондентам 76.RU, у девочки гематома головы и перелом лобной кости. Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.
Перелом костей черепа — нарушение целостности черепа. Является опасным повреждением, которое может привести к повреждению мозга. Особенно опасны вдавленные переломы, когда кости черепа вдавливаются в мозг.
Об отце известно, что в момент происшествия он был пьяным. Ранее мужчина не судим, работает на предприятии, занимающемся оптовой торговлей молочными продуктами.
Мы направили запрос в СУ СК РФ по Ярославской области, чтобы получить комментарии о произошедшем.