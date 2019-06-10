Проломил ребёнку голову: во время ссоры мужа и жены пятимесячная девочка получила серьёзные травмы

ЧП в Ростовском районе Ярославской области: во время ссоры между супругами пострадал пятимесячный малыш.



Как стало известно 76.RU, инцидент произошёл 8 июня в посёлке Шурскол. 32-летний мужчина очень бурно выяснял отношения со своей 27-летней женой. Во время разборок ребёнок был на руках у матери. По предварительной информации, мужчина настолько перестал себя контролировать, что ему под горячую руку попалась маленькая дочка. Когда родители поняли, что произошло, они поехали в больницу.



Как стало известно корреспондентам 76.RU, у девочки гематома головы и перелом лобной кости. Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

