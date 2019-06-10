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Проломил ребёнку голову: во время ссоры мужа и жены пятимесячная девочка получила серьёзные травмы

Подробности ЧП в Ярославской области

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Девочка находится в больнице

Фото: Александра Савельева

ЧП в Ростовском районе Ярославской области: во время ссоры между супругами пострадал пятимесячный малыш.

Как стало известно 76.RU, инцидент произошёл 8 июня в посёлке Шурскол. 32-летний мужчина очень бурно выяснял отношения со своей 27-летней женой. Во время разборок ребёнок был на руках у матери. По предварительной информации, мужчина настолько перестал себя контролировать, что ему под горячую руку попалась маленькая дочка. Когда родители поняли, что произошло, они поехали в больницу.

Как стало известно корреспондентам 76.RU, у девочки гематома головы и перелом лобной кости. Медики сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.

Перелом костей черепа — нарушение целостности черепа. Является опасным повреждением, которое может привести к повреждению мозга. Особенно опасны вдавленные переломы, когда кости черепа вдавливаются в мозг.

Об отце известно, что в момент происшествия он был пьяным. Ранее мужчина не судим, работает на предприятии, занимающемся оптовой торговлей молочными продуктами.

Мы направили запрос в СУ СК РФ по Ярославской области, чтобы получить комментарии о произошедшем.

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
10 июн 2019 в 07:28

Уж заголовок то статьи!

Марти
10 июн 2019 в 07:16

не Шурскоп, а Шурскол!