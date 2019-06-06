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Лося разорвало на части: первые подробности серьёзного ДТП в Ярославской области

У водителя иномарки рваная рана лица

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Вся машина забрызгана кровью

Фото: читатель 76.RU

Около часа назад на трассе в Ярославской области, недалеко от Туношны, в сторону Костромы, произошло серьёзное ДТП: иномарка сбила лося. От столкновения иномарку расплющило. Очевидцы передают, что вся машина забрызгана кровью животного.

— Лося разорвало на части. Он не выжил. Пострадал водитель, у него рваная рана лица. Также пострадали пассажиры, но несильно, — сообщают очевидцы ДТП.

Лось погиб

Фото: читатель 76.RU

Мы уточняем у полиции все обстоятельства аварии.

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Анна Лурье

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ДТП

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
6 июн 2019 в 21:32

Жаль лося. А этого водятла лишить бы прав пожизненно.

True
6 июн 2019 в 20:54

Какая же скорость была у корыта? Лося искренне жаль;(

Mel
6 июн 2019 в 22:11

Вот го...н! Лося на части разорвало! Скорость больше 130! А ведь там кругом жилые деревни и снт, вместо лося мог оказаться человек! Судить и в тюрьму отправить водителя!