Лося разорвало на части: первые подробности серьёзного ДТП в Ярославской области

Около часа назад на трассе в Ярославской области, недалеко от Туношны, в сторону Костромы, произошло серьёзное ДТП: иномарка сбила лося. От столкновения иномарку расплющило. Очевидцы передают, что вся машина забрызгана кровью животного.



— Лося разорвало на части. Он не выжил. Пострадал водитель, у него рваная рана лица. Также пострадали пассажиры, но несильно, — сообщают очевидцы ДТП.