Лося разорвало на части: первые подробности серьёзного ДТП в Ярославской области

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У водителя иномарки рваная рана лица
Вся машина забрызгана кровью
Около часа назад на трассе в Ярославской области, недалеко от Туношны, в сторону Костромы, произошло серьёзное ДТП: иномарка сбила лося. От столкновения иномарку расплющило. Очевидцы передают, что вся машина забрызгана кровью животного.
— Лося разорвало на части. Он не выжил. Пострадал водитель, у него рваная рана лица. Также пострадали пассажиры, но несильно, — сообщают очевидцы ДТП.
Мы уточняем у полиции все обстоятельства аварии.