В Ярославской области ядовитая гадюка укусила 13-летнюю девочку: ребёнок в реанимации

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Стали известны подробности происшествия
Гадюка накинулась на девочку сзади, когда та играла с другими детьми
В Ярославской области ядовитая гадюка укусила 13-летнюю девочку из Рыбинска. ЧП произошло в деревне Бородино Некоузского района, где Полина отдыхала в гостях у своего дедушки.
— Дети сидели возле дома на лавочке за столом, играли, — рассказала мама пострадавшего ребёнка Юлия Рубцова. — Гадюка накинулась на дочку сзади. Просто подползла и укусила. Полина говорит, что она даже не шипела перед тем, как наброситься. Такой кошмар, никогда и не бывало, чтобы к самому дому ядовитые змеи подползали. Хорошо, что врачи быстро отреагировали, а то я даже боюсь представить, что могло бы произойти.
Медики действительно отреагировали оперативно. Девочка сразу же сообщила своему дедушке, что её укусила змея, а тот вызвал скорую.
— Они приехали меньше чем за 15 минут, — сообщили родственники Полины. — Сейчас она лежит в больнице. Из Рыбинска сейчас к ней едут родители.
Полина пока в реанимации, но врачи говорят, что динамика положительная — девочка идёт на поправку.
— Мы ввели пострадавшему ребёнку противозмеиную сыворотку, — сообщили в Некоузской ЦРБ. — Весь ход лечения мы согласовываем со специалистами областной детской больницы.
Недавно в Ярославской области гадюки покусали ещё двух человек: сначала женщину, потом мужчину. Многих людей охватил страх, и они теперь переживают, что делать, если укусила гадюка — накладывать жгут? Шину? Быстро отсосать яд? Приложить холодное? Что из этого можно делать при укусе гадюки, а что только навредит — накануне рассказал ярославский врач анестезиолог-реаниматолог.