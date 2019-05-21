«Пациент может умереть»: почему ярославские медики не ввели противоядие укушенному гадюкой мужчине

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В департаменте здравоохранения объяснили поведение врачей районной больницы
Первые дни после укуса для Алексея были самыми тяжёлыми
Большой скандал в Ярославле разразился после того, как укушенному ядовитой гадюкой Алексею Морозову медики не ввели противозмеинную сыворотку.
— Таких врачей надо под трибунал отдавать, — стали писать люди в социальных сетях.
Специалисты обратили внимание на реакцию народа и сообщили, что медики всё сделали правильно.
— Сыворотку не ввели, потому что она очень высокоалергенная, может вызвать анафилактический шок, поэтому используют его только в тех случаях, когда речь идет о спасении жизни человека, — объяснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Её вкалывают только в очень серьёзных случаях, когда это — последний шанс. Если можно вылечить более щадящими способами, врачи это и делают, так как, если препарат вызовет аллергическую реакцию, пациент может умереть. Мужчина обратился в Некоузскую районную больницу 7 мая. Он был незамедлительно осмотрен врачом-хирургом и госпитализирован. Состояние пациента было удовлетворительным, поэтому ему назначили десенсибилизирующую и дезинтоксикационную терапию. Состояние больного оставалось стабильным, отмечалась положительная динамика, уменьшился отек, нормализовалась температура, все анализы, в том числе биохимические были в норме, электрокардиограмма и рентгенограмма легких в норме. Больной осмотрен неврологом, неврологической симптоматики не выявлено. Мужчина был выписан из больницы на 11-й день в удовлетворительном состоянии.
Напомним, 7 мая Алексея Морозова укусила гадюка, когда он отдыхал на даче. Он, слабея от змеиного яда, кое-как сам смог добраться до районной больницы. Мужчина пожаловался на работу медиков и отдельно отметил, что ему не ввели противоядие. Все праздники ему пришлось пролежать в больнице под капельницами. Сейчас Алексей идёт на поправку, его жизни ничего не угрожает.
Сыворотку - в студию!!! По-моему, ее как не было в наличии, так и нет... А уловка: об аллергии - всего лишь красивая сказочка!.. Нежелание властей потратиться на сыворотку говорит лишь о том, что у кого-то "карманчик прохудился". Денежки оформят, отчитаются и прикарманят!!! Даже если бы сказочка об аллергии была правдой, аллергию снять гораздо проще, тем более, зная об аллергенности препарата заранее! Опять же, если она настолько аллергенна, то почему она есть в обычном доступе в апетеках?.. Ау, прокуратура, чего молчим, ведь случай-то не первый! А вред от лечения отравления кто компенсирует?!