«Пациент может умереть»: почему ярославские медики не ввели противоядие укушенному гадюкой мужчине

Большой скандал в Ярославле разразился после того, как укушенному ядовитой гадюкой Алексею Морозову медики не ввели противозмеинную сыворотку.



— Таких врачей надо под трибунал отдавать, — стали писать люди в социальных сетях.

Специалисты обратили внимание на реакцию народа и сообщили, что медики всё сделали правильно.

— Сыворотку не ввели, потому что она очень высокоалергенная, может вызвать анафилактический шок, поэтому используют его только в тех случаях, когда речь идет о спасении жизни человека, — объяснили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. — Её вкалывают только в очень серьёзных случаях, когда это — последний шанс. Если можно вылечить более щадящими способами, врачи это и делают, так как, если препарат вызовет аллергическую реакцию, пациент может умереть. Мужчина обратился в Некоузскую районную больницу 7 мая. Он был незамедлительно осмотрен врачом-хирургом и госпитализирован. Состояние пациента было удовлетворительным, поэтому ему назначили десенсибилизирующую и дезинтоксикационную терапию. Состояние больного оставалось стабильным, отмечалась положительная динамика, уменьшился отек, нормализовалась температура, все анализы, в том числе биохимические были в норме, электрокардиограмма и рентгенограмма легких в норме. Больной осмотрен неврологом, неврологической симптоматики не выявлено. Мужчина был выписан из больницы на 11-й день в удовлетворительном состоянии.