На трассе иномарка вылетела в кювет: пострадали четыре человека

Сегодня в Рыбинском района на трассе Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец произошло ДТП. По предварительной информации, «Хёндай-Солярис» на скорости съехал в кювет. За рулём машины сидел 48-летний водитель.

— Авария произошла сегодня в 01:20. В результате ДТП 43-летний мужчина и 39-летняя женщина — пассажиры «Хёндай-Солярис» — госпитализированы. Водитель и 35-летняя пассажирка нуждаются в амбулаторном лечении, — уточнили в УМВД по Ярославской области.

По факту ДТП проводится проверка.