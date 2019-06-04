На трассе иномарка вылетела в кювет: пострадали четыре человека

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Подробности ДТП в Ярославской области
Машина вылетела в кювет
Сегодня в Рыбинском района на трассе Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец произошло ДТП. По предварительной информации, «Хёндай-Солярис» на скорости съехал в кювет. За рулём машины сидел 48-летний водитель.
— Авария произошла сегодня в 01:20. В результате ДТП 43-летний мужчина и 39-летняя женщина — пассажиры «Хёндай-Солярис» — госпитализированы. Водитель и 35-летняя пассажирка нуждаются в амбулаторном лечении, — уточнили в УМВД по Ярославской области.
По факту ДТП проводится проверка.