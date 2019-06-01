«Место водителя всмятку»: в тройном ДТП в Рыбинске двух водителей увезла медицина катастроф

На улице Софийской в Рыбинске столкнулись три автомобиля: у дома № 14 разбились «Деу-Нексия», «Рено-Логан» и ВАЗ-11183. Сильнейшие повреждения получили именно иномарки: машинам сплющило передние части после удара.

— Мимо проезжал, машина по центру на всю дорогу размазана. Остановился, пригляделся, место водителя всмятку, надеюсь, он жив (разброс обломков метров на 25–30). Судя по воде на дороге, пожарные что-то тушили, скорой уже не было, эвакуатор забирал железо, — рассказал водитель из Рыбинска Михаил Ларионов.