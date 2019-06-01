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Происшествия

«Место водителя всмятку»: в тройном ДТП в Рыбинске двух водителей увезла медицина катастроф

Подробности аварии в Ярославской области

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У машин сильнейшие повреждения

Фото: Управление МЧС по Ярославской области 

На улице Софийской в Рыбинске столкнулись три автомобиля: у дома № 14 разбились «Деу-Нексия», «Рено-Логан» и ВАЗ-11183. Сильнейшие повреждения получили именно иномарки: машинам сплющило передние части после удара.

— Мимо проезжал, машина по центру на всю дорогу размазана. Остановился, пригляделся, место водителя всмятку, надеюсь, он жив (разброс обломков метров на 25–30). Судя по воде на дороге, пожарные что-то тушили, скорой уже не было, эвакуатор забирал железо, — рассказал водитель из Рыбинска Михаил Ларионов.

ДТП случилось 31 мая около 16:00. В нём пострадали водители: 26-летний мужчина из «Деу-Нексии» и 35-летний водитель ВАЗ. За рулём «Рено-Логана» ехал 69-летний мужчина, от отделался более лёгкими ушибами. 

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, авария могла случится из-за того, что один из водителей не пропустил другую машину во время манёвра. 

Машины разбросало после удара

Фото: УМВД по ярославской области

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