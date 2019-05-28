«Их уже не вернёшь»: муж женщины, чьи дети заживо сгорели в пожаре, просит оставить её на свободе

Слева от женщины — её адвокат. Рядом с адвокатом — её муж

Сегодня в Ярославском районном суде последнее слова давали матери, чьи трое детей заживо сгорели в пожаре. 27 ноября в селе Медягино дети остались одни в квартире. Мать, по её словам, пошла забирать из школы старшую дочку. Когда женщина вернулась, квартира уже была объята огнём. Трое маленьких детей погибли. Мама погибших детей Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) сказала, что оставила дома включённый обогреватель. По всей вероятности, именно он и стал причиной пожара. Наталья пришла на заседание со своим мужем и адвокатом. Муж выступал в качестве потерпевшего. Он сидел отдельно от Натальи и адвоката. Первым слово взял адвокат. Он предоставил справку с места работы Натальи. В марте этого года она устроилась в ремонтное депо уборщицей. Потом заговорил государственный обвинитель. Он сообщил, что у Натальи нет судимостей и она уже давно страдает психическим заболеванием. Кроме того, женщина вину признала и раскаялась. Эти пункты он выделил как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств гособвинитель не назвал.

Завтра Наталья услышит приговор Фото: Елена Вахрушева

— Просим назначить подсудимой наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении, — уточнил гособвинитель. Адвокат Натальи с этим категорически не согласился, указав на то, что в деле есть смягчающие обстоятельства и нет отягчающих. — Наталья живёт с мужем. У неё есть дочка. Сейчас Наталья на три месяца ограничена в родительских правах. По истечении этого времени моя подзащитная хочет забрать дочку в семью. Отмечу, что ребёнок сам ждёт этого. Нет ничего хуже, когда погибают невинные дети. Для матери это большое горе. Ей с этим жить всю оставшуюся жизнь, — сказал в своей речи адвокат. Далее выступил муж Натальи. — Прошу не наказывать её строго, — сказал мужчина. — Детей этим не вернёшь, а человеку жизнь сломать можно.

Женщина ограничена в родительских правах Фото: Елена Вахрушева

Судья, выслушав все стороны, предоставила последнее слово матери трёх погибших детей. — Вы хотите что-то сказать суду? — спросила она у Натальи. Женщина растерянно посмотрела на судью. Слышно было, как адвокат подсказывает ей, что говорить на последнем слове.

— Раскаиваюсь... Вину признаю... Хочу ребёнка... восстановить... Прошу оставить меня на свободе, — сказала Наталья.

Адвокат просит условный срок Фото: Елена Вахрушева