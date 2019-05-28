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Происшествия
Трое детей сгорели в квартире
Репортаж

«Их уже не вернёшь»: муж женщины, чьи дети заживо сгорели в пожаре, просит оставить её на свободе

Ярославский суд начал рассматривать резонансное дело

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Слева от женщины — её адвокат. Рядом с адвокатом — её муж

Фото: Елена Вахрушева

Сегодня в Ярославском районном суде последнее слова давали матери, чьи трое детей заживо сгорели в пожаре.

27 ноября в селе Медягино дети остались одни в квартире. Мать, по её словам, пошла забирать из школы старшую дочку. Когда женщина вернулась, квартира уже была объята огнём. Трое маленьких детей погибли. Мама погибших детей Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) сказала, что оставила дома включённый обогреватель. По всей вероятности, именно он и стал причиной пожара. 

Наталья пришла на заседание со своим мужем и адвокатом. Муж выступал в качестве потерпевшего. Он сидел отдельно от Натальи и адвоката. Первым слово взял адвокат. Он предоставил справку с места работы Натальи. В марте этого года она устроилась в ремонтное депо уборщицей. Потом заговорил государственный обвинитель. Он сообщил, что у Натальи нет судимостей и она уже давно страдает психическим заболеванием. Кроме того, женщина вину признала и раскаялась. Эти пункты он выделил как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств гособвинитель не назвал.

Завтра Наталья услышит приговор

Фото: Елена Вахрушева

— Просим назначить подсудимой наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении, — уточнил гособвинитель.

Адвокат Натальи с этим категорически не согласился, указав на то, что в деле есть смягчающие обстоятельства и нет отягчающих.

— Наталья живёт с мужем. У неё есть дочка. Сейчас Наталья на три месяца ограничена в родительских правах. По истечении этого времени моя подзащитная хочет забрать дочку в семью. Отмечу, что ребёнок сам ждёт этого. Нет ничего хуже, когда погибают невинные дети. Для матери это большое горе. Ей с этим жить всю оставшуюся жизнь, — сказал в своей речи адвокат.

Далее выступил муж Натальи.

— Прошу не наказывать её строго, — сказал мужчина. — Детей этим не вернёшь, а человеку жизнь сломать можно.

Женщина ограничена в родительских правах

Фото: Елена Вахрушева

Судья, выслушав все стороны, предоставила последнее слово матери трёх погибших детей.

— Вы хотите что-то сказать суду? — спросила она у Натальи.

Женщина растерянно посмотрела на судью. Слышно было, как адвокат подсказывает ей, что говорить на последнем слове.

— Раскаиваюсь... Вину признаю... Хочу ребёнка... восстановить... Прошу оставить меня на свободе, — сказала Наталья.

Адвокат просит условный срок

Фото: Елена Вахрушева

Выслушав все стороны, судья сообщила, что приговор будет вынесен завтра.

После заседания мы спросили у адвоката Натальи, действительно ли он считает, что она раскаялась в том, что случилось.

— Думаю, да. Мы настаиваем на условном сроке. Вы же слышали, что зачитывал гособвинитель, у неё психическое заболевание. Она, можно сказать, и не осознавала того, что делала. Росла она в трудных условиях, в семье не всё гладко было, — сказал нам адвокат.

Завтра мы расскажем, какое решение принял суд.

ТЕКСТ

Анна Лурье

ТЕГИ

дети сгорели в пожареМедягино

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
28 мая 2019 в 18:50

Почему муж признан потерпевшим? Это его дети погибли при пожаре? Если это так, то где был этот горе-папаша? Конечно, сейчас главное не сломать жизнь этой психически нездоровой мамке, чтобы она оставшись на свободе, наплодила еще детей. Взамен погибших.