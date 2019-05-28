«Их уже не вернёшь»: муж женщины, чьи дети заживо сгорели в пожаре, просит оставить её на свободе

Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! И заодно мы ввели постмодерацию - то есть ваш комментарий на сайте появляется сразу, как только вы его отправили. Давайте общаться!
6 мая 2019
Узнайте больше об авторах 76.RU!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
19 апреля 2019
Собираем альбом "Письма с фронта"!
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Слева от женщины — её адвокат. Рядом с адвокатом — её муж
Фото: Елена Вахрушева
Сегодня в Ярославском районном суде последнее слова давали матери, чьи трое детей заживо сгорели в пожаре.
27 ноября в селе Медягино дети остались одни в квартире. Мать, по её словам, пошла забирать из школы старшую дочку. Когда женщина вернулась, квартира уже была объята огнём. Трое маленьких детей погибли. Мама погибших детей Наталья (имя изменено. — Прим. ред.) сказала, что оставила дома включённый обогреватель. По всей вероятности, именно он и стал причиной пожара.
Наталья пришла на заседание со своим мужем и адвокатом. Муж выступал в качестве потерпевшего. Он сидел отдельно от Натальи и адвоката. Первым слово взял адвокат. Он предоставил справку с места работы Натальи. В марте этого года она устроилась в ремонтное депо уборщицей. Потом заговорил государственный обвинитель. Он сообщил, что у Натальи нет судимостей и она уже давно страдает психическим заболеванием. Кроме того, женщина вину признала и раскаялась. Эти пункты он выделил как смягчающие обстоятельства. Отягчающих обстоятельств гособвинитель не назвал.
— Просим назначить подсудимой наказание в виде одного года и десяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении, — уточнил гособвинитель.
Адвокат Натальи с этим категорически не согласился, указав на то, что в деле есть смягчающие обстоятельства и нет отягчающих.
— Наталья живёт с мужем. У неё есть дочка. Сейчас Наталья на три месяца ограничена в родительских правах. По истечении этого времени моя подзащитная хочет забрать дочку в семью. Отмечу, что ребёнок сам ждёт этого. Нет ничего хуже, когда погибают невинные дети. Для матери это большое горе. Ей с этим жить всю оставшуюся жизнь, — сказал в своей речи адвокат.
Далее выступил муж Натальи.
— Прошу не наказывать её строго, — сказал мужчина. — Детей этим не вернёшь, а человеку жизнь сломать можно.
Судья, выслушав все стороны, предоставила последнее слово матери трёх погибших детей.
— Вы хотите что-то сказать суду? — спросила она у Натальи.
Женщина растерянно посмотрела на судью. Слышно было, как адвокат подсказывает ей, что говорить на последнем слове.
— Раскаиваюсь... Вину признаю... Хочу ребёнка... восстановить... Прошу оставить меня на свободе, — сказала Наталья.
Выслушав все стороны, судья сообщила, что приговор будет вынесен завтра.
После заседания мы спросили у адвоката Натальи, действительно ли он считает, что она раскаялась в том, что случилось.
— Думаю, да. Мы настаиваем на условном сроке. Вы же слышали, что зачитывал гособвинитель, у неё психическое заболевание. Она, можно сказать, и не осознавала того, что делала. Росла она в трудных условиях, в семье не всё гладко было, — сказал нам адвокат.