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Происшествия

Жительница Рыбинска, упавшая на пороге БТИ, отсудила у бюро 200 тысяч

Женщина из Ярославской области уже год лечится после страшных травм

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В здании не было предупреждающих о потенциальной опасности табличек

Фото: «Яндекс.Карты»

В Рыбинске женщина, год назад упавшая на пороге местного БТИ, смогла отсудить у организации деньги на лечение и за моральный ущерб.

Всё случилось в апреле 2018-го. Жительница Рыбинска пришла в БТИ, оступилась на пороге и упала. Ударилась головой так, что потеряла сознание. Её отвезли в больницу с серьезными ранами — ушиб головы, сотрясение мозга, перелом второго и третьего грудных позвонков.

Пострадавшая обратилась в суд. Потребовала 9700 рублей, чтобы возместить расходы на лечение, и 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. 

— Женщина пояснила, что предупреждающих знаков об опасности возле порога (перепада высот) не было, до настоящего времени она испытывает болевые ощущения в области шеи. Как установлено в суде, перепад высот в проеме стены составил 3,5 см, — рассказали в Ярославском областном суде.

Суд встал на сторону пострадавшей. Назначили 4084 рубля, чтобы возместить расходы на лечение. Еще 200 тысяч ответчик должен выплатить как компенсацию морального вреда. 

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