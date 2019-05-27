Жительница Рыбинска, упавшая на пороге БТИ, отсудила у бюро 200 тысяч

В Рыбинске женщина, год назад упавшая на пороге местного БТИ, смогла отсудить у организации деньги на лечение и за моральный ущерб.

Всё случилось в апреле 2018-го. Жительница Рыбинска пришла в БТИ, оступилась на пороге и упала. Ударилась головой так, что потеряла сознание. Её отвезли в больницу с серьезными ранами — ушиб головы, сотрясение мозга, перелом второго и третьего грудных позвонков.

Пострадавшая обратилась в суд. Потребовала 9700 рублей, чтобы возместить расходы на лечение, и 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб.