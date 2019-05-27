Расплющило лобовое стекло: в ДТП под Ярославлем погиб мужчина и пострадала девочка

Поездка на автомобиле закончилась трагедией. 26 мая около 15:40 у посёлка Кузнечиха в Ярославском районе погиб мужчина. Управляя иномаркой «Фольксваген», 54-летний водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Лобовое стекло треснуло. Его выгнуло вовнутрь салона. Возможно, седан влетел в дерево. В результате ДТП водитель скончался на месте. Также в салоне находилась 10-летняя девочка. Её с травмами увезли в больницу.



— На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

