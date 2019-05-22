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Происшествия

В Ярославской области автобус со школьниками насмерть задавил пешехода

Личность погибшего не установлена

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Автобус ехал в Ярославль. Дети не пострадали

Фото: УМВД России по Ярославской области

21 мая около десяти часов вечера в Ростовском районе автобус с детьми сбил человека. Это случилось на 215-м километре федеральной трассы М-8. По предварительной информации УМВД, мужчина зачем-то вышел на проезжую часть. 48-летний водитель автобуса не заметил пешехода. На большой скорости он сбил мужчину.

— В результате ДТП пешеход — мужчина — от полученных травм скончался при доставлении в больницу. Личность погибшего пешехода устанавливается, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В этот же день, но рано утром на Окружной дороге Ярославля случилось ещё одно ДТП. Там одна фура протаранила другую так, что от второй живого места почти не осталось.

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КОММЕНТАРИИ (6)

гость
22 мая 2019 в 09:40

в темное время суток давно пора запретить междугороднюю перевозку детей.

Гость
22 мая 2019 в 11:03

И вообще, почему автобусы с детьми ездят без сопровождения, хотя бы одна машина Дпс должна присутствовать, хотя бы исходя из того, что очень часто дтп автобусов с детками.

екатерина
22 мая 2019 в 10:30

а дети то причем