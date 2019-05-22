В Ярославской области автобус со школьниками насмерть задавил пешехода

21 мая около десяти часов вечера в Ростовском районе автобус с детьми сбил человека. Это случилось на 215-м километре федеральной трассы М-8. По предварительной информации УМВД, мужчина зачем-то вышел на проезжую часть. 48-летний водитель автобуса не заметил пешехода. На большой скорости он сбил мужчину.



— В результате ДТП пешеход — мужчина — от полученных травм скончался при доставлении в больницу. Личность погибшего пешехода устанавливается, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

