В Ярославской области автобус со школьниками насмерть задавил пешехода

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Личность погибшего не установлена
Автобус ехал в Ярославль. Дети не пострадали
21 мая около десяти часов вечера в Ростовском районе автобус с детьми сбил человека. Это случилось на 215-м километре федеральной трассы М-8. По предварительной информации УМВД, мужчина зачем-то вышел на проезжую часть. 48-летний водитель автобуса не заметил пешехода. На большой скорости он сбил мужчину.
— В результате ДТП пешеход — мужчина — от полученных травм скончался при доставлении в больницу. Личность погибшего пешехода устанавливается, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В этот же день, но рано утром на Окружной дороге Ярославля случилось ещё одно ДТП. Там одна фура протаранила другую так, что от второй живого места почти не осталось.
И вообще, почему автобусы с детьми ездят без сопровождения, хотя бы одна машина Дпс должна присутствовать, хотя бы исходя из того, что очень часто дтп автобусов с детками.