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Происшествия

В Ярославской области легковушка сбила лося. Есть пострадавшие

В машине ехала семья

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Удар пришёлся на сторону пассажира, который сидел на переднем сиденье

Фото: МЧС России по Ярославской области

Поздно вечером 17 мая на трассе Рыбинск — Ярославль случилось ДТП. Примерно в 22:46 легковушка «ВАЗ 2114» на скорости врезалась в лося. Известно, что в машине находилась семья: муж, жена и их ребёнок.

— За рулём сидел 48-летний мужчина. Пострадала пассажир, женщина. Ей оказана помощь медиков, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.

К счастью, в этом ДТП никто не погиб. О судьбе лося дежурному МЧС ничего не известно. 

Это далеко не первый случай, когда лоси выбегают на оживлённую трассу в Ярославской области. Один раз животное спровоцировало аварию, в которой разбились аж три иномарки.

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