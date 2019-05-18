В Ярославской области легковушка сбила лося. Есть пострадавшие

Поздно вечером 17 мая на трассе Рыбинск — Ярославль случилось ДТП. Примерно в 22:46 легковушка «ВАЗ 2114» на скорости врезалась в лося. Известно, что в машине находилась семья: муж, жена и их ребёнок.



— За рулём сидел 48-летний мужчина. Пострадала пассажир, женщина. Ей оказана помощь медиков, — сообщили в управлении МЧС России по Ярославской области.



К счастью, в этом ДТП никто не погиб. О судьбе лося дежурному МЧС ничего не известно.



Это далеко не первый случай, когда лоси выбегают на оживлённую трассу в Ярославской области. Один раз животное спровоцировало аварию, в которой разбились аж три иномарки.