«Считаем это убийством»: возобновили расследование гибели пациентки на столе у пластического хирурга

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Москвичка погибла на столе у ярославского врача
У Катерины остались двое детей
Родители погибшей на столе у пластического хирурга девушки продолжают бороться за справедливость.
С того дня, который перевернул всю жизнь Евгении Зайцевой, прошёл ровно год и один месяц. Её дочь Катерина отправилась в столичную клинику, чтобы сделать, казалось бы, простую операцию по увеличению груди. Но во время операции женщина умерла. Оперировал Катерину пластический хирург из Ярославля Григорий Перекрёстов.
— 15 апреля она легла в клинику. Домой должна была вернуться вечером или на следующее утро. Но не вернулась. Я позвонила туда. И мне ответили: «Операция прошла успешно, но ваша дочь умерла». Вы представляете?! — мама Катерины Евгения плачет, вспоминая тот день.
Московские следователи стали проводить проверку. Назначили две экспертизы. Вторая экспертиза показала, что врачи не виноваты в смерти пациентки. Однако, мама Катерины категорически с этим не согласна.
— Наши адвокаты усмотрели состав преступления. Они нашли в экспертизе пункты, с которыми они не согласны. Я обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Недавно мы получили уведомление о повторном возбуждении уголовного дела. Сейчас идёт третья экспертиза, — рассказала Евгения 76.RU.
Мама погибшей Катерины считает, что врачи не предприняли никаких реанимационных действий, потому что у них просто не было нужной аппаратуры. Скорую, по словам Евгении, они вызывали уже мёртвой пациентке.
У Катерины остались дочь и сын. Сейчас они живут с бабушкой и дедушкой.
— Наша жизнь разделилась на до и после. Она уже никогда не будет прежней. Прошло уже больше года, а мы до сих пор не пришли в себя, да это и невозможно. Жизнь теперь другая, мы теперь другие, мировоззрение другое. Детям тоже тяжело... Мы считаем, что это самое настоящее убийство, пусть неумышленное, но убийство. И, конечно, халатность, — сказала Евгения.
Сейчас родственники Катерины ждут результатов третьей экспертизы.
Григорий Перекрёстов прокомментировал нам случившееся.
— То, что произошло, для хирурга — большая трагедия. Да, я тогда не смог поговорить с родителями Кати. Но я и со своими родными не мог говорить. Вообще ни с кем не общался. А потом мама отказалась разговаривать — всё общение через адвокатов, — рассказал врач. — Клиника отказалась от денег за операцию. Мы скинулись и на похороны. Поймите, ни у одного хирурга не бывает всё всегда идеально.
После этой трагедии выяснилось, что несколько девушек пострадали от рук этого хирурга. Ярославна Екатерина Панфилова рассказала о том, что с ней произошло после операции у Григория Перекрёстова.
Операция всегда связана с рисками, нужно об этом помнить. Организм у всех по разному реагирует на медицинские вмешательства и лекарства. Так то умереть можно даже от укуса пчелы. А реанимировать должен анестезиолог, а не хирург.