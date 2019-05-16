«Считаем это убийством»: возобновили расследование гибели пациентки на столе у пластического хирурга

— 15 апреля она легла в клинику. Домой должна была вернуться вечером или на следующее утро. Но не вернулась. Я позвонила туда. И мне ответили: «Операция прошла успешно, но ваша дочь умерла ». Вы представляете?! — мама Катерины Евгения плачет, вспоминая тот день.

С того дня, который перевернул всю жизнь Евгении Зайцевой, прошёл ровно год и один месяц. Её дочь Катерина отправилась в столичную клинику, чтобы сделать, казалось бы, простую операцию по увеличению груди. Но во время операции женщина умерла. Оперировал Катерину пластический хирург из Ярославля Григорий Перекрёстов.

Московские следователи стали проводить проверку. Назначили две экспертизы. Вторая экспертиза показала, что врачи не виноваты в смерти пациентки. Однако, мама Катерины категорически с этим не согласна.

— Наши адвокаты усмотрели состав преступления. Они нашли в экспертизе пункты, с которыми они не согласны. Я обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Недавно мы получили уведомление о повторном возбуждении уголовного дела. Сейчас идёт третья экспертиза, — рассказала Евгения 76.RU.

Мама погибшей Катерины считает, что врачи не предприняли никаких реанимационных действий, потому что у них просто не было нужной аппаратуры. Скорую, по словам Евгении, они вызывали уже мёртвой пациентке.

У Катерины остались дочь и сын. Сейчас они живут с бабушкой и дедушкой.

— Наша жизнь разделилась на до и после. Она уже никогда не будет прежней. Прошло уже больше года, а мы до сих пор не пришли в себя, да это и невозможно. Жизнь теперь другая, мы теперь другие, мировоззрение другое. Детям тоже тяжело... Мы считаем, что это самое настоящее убийство, пусть неумышленное, но убийство. И, конечно, халатность, — сказала Евгения.