Потребовала 100 тысяч за седан: рыбинец разбил машину своей знакомой

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Вспыльчивый мужчина сильно изуродовал легковушку
Мужчина может сесть на два года за свою ярость
38-летний житель Рыбинска может сесть на два года за то, что изуродовал машину своей подруги. Девушка написала заявление в полицию за сильно изувеченный «Шевроле Ланос»: у автомобиля остались разбитыми стёкла, повреждены зеркала и помят кузов.
— Мужчина пояснил, что в ходе возникшей ссоры, желая доставить неприятности знакомой, повредил автомобиль, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.
Ущерб девушка оценила в 100 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело за умышленную порчу имущества, по этой статье максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.
В соцсетях также обсуждают вопиющий случай на парковке во Фрунзенском районе Ярославля: молодая женщина толкнула бабушку да так, что так не смогла встать.