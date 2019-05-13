Потребовала 100 тысяч за седан: рыбинец разбил машину своей знакомой

38-летний житель Рыбинска может сесть на два года за то, что изуродовал машину своей подруги. Девушка написала заявление в полицию за сильно изувеченный «Шевроле Ланос»: у автомобиля остались разбитыми стёкла, повреждены зеркала и помят кузов.

— Мужчина пояснил, что в ходе возникшей ссоры, желая доставить неприятности знакомой, повредил автомобиль, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ущерб девушка оценила в 100 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело за умышленную порчу имущества, по этой статье максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.