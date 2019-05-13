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Потребовала 100 тысяч за седан: рыбинец разбил машину своей знакомой

Вспыльчивый мужчина сильно изуродовал легковушку

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Мужчина может сесть на два года за свою ярость

Фото: Александра Савельева

38-летний житель Рыбинска может сесть на два года за то, что изуродовал машину своей подруги. Девушка написала заявление в полицию за сильно изувеченный «Шевроле Ланос»: у автомобиля остались разбитыми стёкла, повреждены зеркала и помят кузов. 

— Мужчина пояснил, что в ходе возникшей ссоры, желая доставить неприятности знакомой, повредил автомобиль, — рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. 

Ущерб девушка оценила в 100 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело за умышленную порчу имущества, по этой статье максимальное наказание - до двух лет лишения свободы. 

В соцсетях также обсуждают вопиющий случай на парковке во Фрунзенском районе Ярославля: молодая женщина толкнула бабушку да так, что так не смогла встать

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
13 май 2019 в 17:12

чёт ланосов целых в нормальном состояние дешевле 100 тр полно. как то она лишканула.