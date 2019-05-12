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Происшествия
В ДТП погибли 4 человека

«Такой удар самый страшный». Названа вероятная причина смертельного ДТП в Переславском районе

В страшной аварии в Ярославской области погибли четыре человека

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От машины практически ничего не осталось

Фото: ОГИБДД г.Переславля

Страшное ДТП в Переславском районе, где погибли четыре человека, до сих пор обсуждают. Как такое могло случиться? Многие грешат на ненадежность отечественного авто, в котором ехали люди.

Но есть и другая версия, озвученная источником 76.RU, знакомым с обстоятельствами аварии.

- На машине были установлены колеса с разной резиной, вот заднее колесо и не выдержало нагрузки, лопнуло - из-за этого её боком вытащило навстречу «Тойоте». А боковые удары самые страшные.

Авария на трассе М-8 в Говырино Ярославской области случилась 11 мая. Разом погибли четыре человека. Все четверо — молодые мужчины из автомобиля ВАЗ. Отечественное авто столкнулась с иномаркой «Тойота». Трое пострадавших, в том числе ребёнок

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