Мгновенная смерть: в Ярославле в ДТП погиб человек

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Подробности жуткой аварии в Заволжском районе
Машину смяло, как консервную банку
Смертельное ДТП случилось вчера около 22:00 в Заволжском районе. На улице 2-й Ляпинской «Лада-Калина» влетела в дерево. Без жертв не обошлось. В аварии погиб пассажир «Лады» — 54-летний ярославец. По предварительной информации, за рулём сидел 36-летний житель Архангельской области.
— В результате ДТП водитель автомашины доставлен в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
В этот же день в Ярославской области погиб мотоциклист. Подробности аварии.