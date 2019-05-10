Мгновенная смерть: в Ярославле в ДТП погиб человек

Смертельное ДТП случилось вчера около 22:00 в Заволжском районе. На улице 2-й Ляпинской «Лада-Калина» влетела в дерево. Без жертв не обошлось. В аварии погиб пассажир «Лады» — 54-летний ярославец. По предварительной информации, за рулём сидел 36-летний житель Архангельской области.



— В результате ДТП водитель автомашины доставлен в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

