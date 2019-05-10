10 мая пятница
СЕЙЧАС +28°С
usd 65.23
eur 73.09
  • 6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

    Теперь можно комментировать всё и сразу!

    Друзья, мы сделали так, чтобы удобнее оставлять комментарии. Теперь в мобильной версии сайта плашка значок «Добавить комментарий» всплывает сразу, как только вы открываете новость. Так что давайте обсуждать, спорить, хвалить и ругаться!

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +28°С
usd 65.23
eur 73.09
Происшествия

Мгновенная смерть: в Ярославле в ДТП погиб человек

Подробности жуткой аварии в Заволжском районе

Поделиться

1 188
0 Обсудить

Все новости

Все новости

Машину смяло, как консервную банку

Фото: МЧС России по Ярославской области

Смертельное ДТП случилось вчера около 22:00  в Заволжском районе. На улице 2-й Ляпинской «Лада-Калина» влетела в дерево. Без жертв не обошлось. В аварии погиб пассажир «Лады» — 54-летний ярославец. По предварительной информации, за рулём сидел 36-летний житель Архангельской области.

— В результате ДТП водитель автомашины доставлен в лечебное учреждение бригадой скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На лобовом стекле видна кровь

Фото: МЧС России по Ярославской области

В этот же день в Ярославской области погиб мотоциклист. Подробности аварии.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

смертельное ДТП

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке

КОММЕНТАРИИ (0)