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Происшествия

Машина превратилась в ком: на М-8 столкнулись два «Форда»

Авария произошла на трассе в Ярославской области: видео

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Машина превратилась в груду металла

Фото: читатель 76.RU

Сегодня вечером на трассе М-8 недалеко от Красных Ткачей произошло ДТП.

— «Форд» пошёл на обгон, вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в другой «Форд», — рассказал 76.RU свидетель аварии.

От удара машины сильно смяло.

Авария произошла на трассе в Ярославском районе

Фото: читатель 76.RU

— Надеюсь, что все живы, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» Иришка Терёшина. — Мы проехали мимо в сторону Ярославля, жутко очень.

Как рассказали очевидцы ДТП, в аварии три человека получили травмы. Их состояние уточняется.

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