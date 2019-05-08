Машина превратилась в ком: на М-8 столкнулись два «Форда»

— «Форд» пошёл на обгон, вылетел на встречку и лоб в лоб врезался в другой «Форд», — рассказал 76.RU свидетель аварии.

Сегодня вечером на трассе М-8 недалеко от Красных Ткачей произошло ДТП.

Авария произошла на трассе в Ярославском районе

— Надеюсь, что все живы, — написала в группе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте» Иришка Терёшина. — Мы проехали мимо в сторону Ярославля, жутко очень.



Как рассказали очевидцы ДТП, в аварии три человека получили травмы. Их состояние уточняется.