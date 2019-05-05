Задержки рейсов и пострадавшие: стюардесса из Ярославля рассказала, что происходит в Шереметьево

Сегодня вечером в московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился загоревшийся пассажирский самолёт компании «Аэрофлот», летевший по направлению Москва — Мурманск. Все рейсы из аэропорта сейчас задерживаются.

— Аэропорт закрыли примерно на 30 минут, потом открыли. Все вылеты сейчас задерживаются, мы стоим на парковке напротив горящего самолёта, ждём, — рассказала стюардесса из Ярославля, попросившая не называть её имени. — Ходят слухи, что пострадал один проводник и около десяти человек. Но точно неизвестно.