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    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

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Происшествия

Задержки рейсов и пострадавшие: стюардесса из Ярославля рассказала, что происходит в Шереметьево

В аэропорту приземлился загоревшийся пассажирский самолёт

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Пассажиры аэропорта видели всё случившееся 

Фото: читатель 76.RU

Сегодня вечером в московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился загоревшийся пассажирский самолёт компании «Аэрофлот», летевший по направлению Москва — Мурманск. Все рейсы из аэропорта сейчас задерживаются.

— Аэропорт закрыли примерно на 30 минут, потом открыли. Все вылеты сейчас задерживаются, мы стоим на парковке напротив горящего самолёта, ждём, — рассказала стюардесса из Ярославля, попросившая не называть её имени. — Ходят слухи, что пострадал один проводник и около десяти человек. Но точно неизвестно. 

Известно, что на борту лайнера было 78 человек. Мы ведём прямую трансляцию с места событий. 

Позже стало известно, что ЧП случилось с лайнером Superjet-100. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

аэропортЧПсамолёт

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