«Поиграются, а потом — на помойку»: в ярославском дворе привязали жутко худого пса

Жители одного из домов на улице Гоголя в конце апреля переполошились — во дворе рано утром появилась привязанная жутко худая немецкая овчарка.
Люди пытались хоть как-то помочь измученному псу. Одни кормили, другие разместили в соцсетях объявления.
— Пес очень худой, — написали в группе «Кошкин дом» в соцсети «ВКонтакте». — Немного покушал, остальное пытался закопать.
— Вот нелюди, сначала заведут, поиграются, а потом — на помойку, как ненужную вещь, — возмутилась Юлия Касаткина. — Спасибо, что не в лесу привязали и не убили!
Мимо собаки не смогли пройти ребята из автомойки и забрали пса себе. Собака была в ужасном состоянии — виднелись рёбра, шерсть вылезла. На мойке пёс свернулся в клубочек в углу и ни на что не реагировал.
— Несмотря на то, как с ним обращались, пёс очень ориентирован на человека, — рассказала куратор собаки Мила. — Он спокойно себя вёл, пока его мыли и ставили капельницу.
Искать новых хозяев для спасённого пса не собираются. В него влюбились все работники мойки, дали кличку Майбах и решили оставить у себя. Сейчас Майбаху необходимо восстановление под наблюдением ветеринаров, а также ему собираются строить вольер. Спасители пса просят ярославцев оказать им посильную помощь.