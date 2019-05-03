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Происшествия

«Поиграются, а потом — на помойку»: в ярославском дворе привязали жутко худого пса

Как спасали овчарку Майбаха

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Сердобольные жители пытались хоть как-то помочь собаке

Фото: Mila Mi

Жители одного из домов на улице Гоголя в конце апреля переполошились — во дворе рано утром появилась привязанная жутко худая немецкая овчарка.

Люди пытались хоть как-то помочь измученному псу. Одни кормили, другие разместили в соцсетях объявления.

— Пес очень худой, — написали в группе «Кошкин дом» в соцсети «ВКонтакте». — Немного покушал, остальное пытался закопать.

— Вот нелюди, сначала заведут, поиграются, а потом — на помойку, как ненужную вещь, — возмутилась Юлия Касаткина. — Спасибо, что не в лесу привязали и не убили!

Посты о такой находке разместили в соцсетях

Фото: Кошкин дом / Vk.com

Мимо собаки не смогли пройти ребята из автомойки и забрали пса себе. Собака была в ужасном состоянии — виднелись рёбра, шерсть вылезла. На мойке пёс свернулся в клубочек в углу и ни на что не реагировал.

— Несмотря на то, как с ним обращались, пёс очень ориентирован на человека, — рассказала куратор собаки Мила. — Он спокойно себя вёл, пока его мыли и ставили капельницу.

Искать новых хозяев для спасённого пса не собираются. В него влюбились все работники мойки, дали кличку Майбах и решили оставить у себя. Сейчас Майбаху необходимо восстановление под наблюдением ветеринаров, а также ему собираются строить вольер. Спасители пса просят ярославцев оказать им посильную помощь.

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Елена Вахрушева

ТЕГИ

собака

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КОММЕНТАРИИ (6)

Диллинджер
3 май 2019 в 15:26

Молодцы ребята.!

Гость
3 май 2019 в 14:47

Молодцы ребята с мойки!!!вчера как раз там мыл машину и видел эту беднягу очень надеюсь у них все получиться и найдутся неравнодушные кто сможет помочь!!!

собаколюб
3 май 2019 в 15:35

Молодцы ребята с мойки...
А этому (этим) нелюди даст бог откликнется...