«Поиграются, а потом — на помойку»: в ярославском дворе привязали жутко худого пса

Жители одного из домов на улице Гоголя в конце апреля переполошились — во дворе рано утром появилась привязанная жутко худая немецкая овчарка.



Люди пытались хоть как-то помочь измученному псу. Одни кормили, другие разместили в соцсетях объявления.



— Пес очень худой, — написали в группе «Кошкин дом» в соцсети «ВКонтакте». — Немного покушал, остальное пытался закопать.



— Вот нелюди, сначала заведут, поиграются, а потом — на помойку, как ненужную вещь, — возмутилась Юлия Касаткина. — Спасибо, что не в лесу привязали и не убили!

