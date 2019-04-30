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  • 19 апреля 2019

    Собираем альбом "Письма с фронта"!

    Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!

    10 апреля 2019

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    8 апреля 2019

    Соберем все адовые ямы!

    Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru

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Происшествия

В Ярославской области преступник в маске и с ножом ворвался в дом и напал на хозяина

Грабитель забрал ключи от машины

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Преступник угрожал хозяину ножом

Фото: Александра Савельева

20-летний парень, угрожая ножом, напал на 33-летнего мужчину, чтобы отнять у него машину.

Молодой человек, житель Гаврилов-Ямского района, ночью забрался в дом к 33-летнему мужчине. Парень подготовился основательно. Он надел маску и взял нож. Угрожая холодным оружием, парень отнял у хозяина дома ключи от «Ауди» и уехал.

— По горячим следам полицейские вычислили машину и угонщика. Водитель попытался скрыться, но его задержали. Молодой человек пояснил, что решил съездить к другу в другой город, а денег не оказалось, поэтому решился на преступление, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

В настоящее время решается вопрос о его заключении под стражу.

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Анна Лурье

ТЕГИ

ограблениепреступник

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
30 апр 2019 в 14:38

... ;) теперь друг к нему приедет в гости.
мозгов, как у бабочки... незаконное проникновение, вымогательство, угон...

Александр Брагинский
30 апр 2019 в 15:19

Как то странно,что обратился в полицию,ведь им никто не верит и обходят стороной.Хотя может у него инета нет?А так порыдал бы в инете о судьбе горькой,проклял мэра и губера,что не сторожили у его калитки и легче бы стало