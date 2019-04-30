В Ярославской области преступник в маске и с ножом ворвался в дом и напал на хозяина

20-летний парень, угрожая ножом, напал на 33-летнего мужчину, чтобы отнять у него машину.

Молодой человек, житель Гаврилов-Ямского района, ночью забрался в дом к 33-летнему мужчине. Парень подготовился основательно. Он надел маску и взял нож. Угрожая холодным оружием, парень отнял у хозяина дома ключи от «Ауди» и уехал.

— По горячим следам полицейские вычислили машину и угонщика. Водитель попытался скрыться, но его задержали. Молодой человек пояснил, что решил съездить к другу в другой город, а денег не оказалось, поэтому решился на преступление, — рассказали в УМВД по Ярославской области.