За пострадавшим выехала реанимация: полиция ищет свидетелей аварии в Брагино

Полиция просит ярославцев помочь найти свидетелей аварии, которая случилась накануне в Дзержинском районе. Около 19:00 у торгового центра «Космос» водитель на LADA Samara сбил мужчину.

— По предварительной информации, пешеход перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

За рулём легковушки был 21-летний водитель, а личность пострадавшего полицейскими не установлена — мужчину на машине реанимации увезли в больницу.

— «Классика» перед ударом ускорялась, как будто на взлет пошла, — рассказывает очевидец Владислав Князев. — Я от «Космоса» шел к перекрестку. Видел только, что «Классика» пролетела с ревом перекресток. И резко по тормозам дала.