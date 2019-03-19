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Происшествия

За пострадавшим выехала реанимация: полиция ищет свидетелей аварии в Брагино

Ярославца сбили на Ленинградском проспекте

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Легковушка ехала на высокой скорости

Фото: Александра Савельева

Полиция просит ярославцев помочь найти свидетелей аварии, которая случилась накануне в Дзержинском районе. Около 19:00 у торгового центра «Космос» водитель на LADA Samara сбил мужчину.

— По предварительной информации, пешеход перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в УМВД по Ярославской области. 

За рулём легковушки был 21-летний водитель, а личность пострадавшего полицейскими не установлена — мужчину на машине реанимации увезли в больницу.

— «Классика» перед ударом ускорялась, как будто на взлет пошла, — рассказывает очевидец Владислав Князев. — Я от «Космоса» шел к перекрестку. Видел только, что «Классика» пролетела с ревом перекресток. И резко по тормозам дала.

В полиции ищут свидетелей аварии, если вы что-то видели, позвоните по номеру: 30-10-10.

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КОММЕНТАРИИ (3)

Гость
19 март 2019 в 12:29

да уж там частенько на красный бегут,походу дома на компе" сохранились" и поперли....

Андрей
19 март 2019 в 11:41

За несколько минут до аварии , перед переходом встретился мужчина. Шел в одних трусах и босой. Явно в неадекватном состоянии . Через несколько минут услышал только визг тормозов , и удар.... если это был тот неадевакт, то не удивлюсь, что он выскочил под запрещающий сигнал светофора.

Гость
19 март 2019 в 11:21

На этом перекрестке постоянно бегают смертники на красный. Как не проеду они бегут. Им видете ли долго ждать разрешающего сигнала светофора

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