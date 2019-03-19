За пострадавшим выехала реанимация: полиция ищет свидетелей аварии в Брагино

Легковушка ехала на высокой скорости
Полиция просит ярославцев помочь найти свидетелей аварии, которая случилась накануне в Дзержинском районе. Около 19:00 у торгового центра «Космос» водитель на LADA Samara сбил мужчину.
— По предварительной информации, пешеход перебегал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
За рулём легковушки был 21-летний водитель, а личность пострадавшего полицейскими не установлена — мужчину на машине реанимации увезли в больницу.
— «Классика» перед ударом ускорялась, как будто на взлет пошла, — рассказывает очевидец Владислав Князев. — Я от «Космоса» шел к перекрестку. Видел только, что «Классика» пролетела с ревом перекресток. И резко по тормозам дала.
В полиции ищут свидетелей аварии, если вы что-то видели, позвоните по номеру: 30-10-10.
да уж там частенько на красный бегут,походу дома на компе" сохранились" и поперли....
За несколько минут до аварии , перед переходом встретился мужчина. Шел в одних трусах и босой. Явно в неадекватном состоянии . Через несколько минут услышал только визг тормозов , и удар.... если это был тот неадевакт, то не удивлюсь, что он выскочил под запрещающий сигнал светофора.