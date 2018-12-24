«Скорая долго не уезжала»: в Ярославской области иномарка сбила женщину

Женщина перебегала дорогу в неположенном месте
В Рыбинске иномарка сбила женщину, которая перебегала дорогу на улице Плеханова.
ДТП произошло вчера вечером. По словам очевидцев, всё произошло в считанные секунды: женщина стала переходить проезжую часть в неположенном месте, хотя буквально в паре метров находится пешеходный переход. Водитель «Опеля» просто не успел затормозить. Женщина получила тяжёлые травмы.
— Скорая очень долго не уезжала с места происшествия. Слишком долго... — рассказала очевидец событий Мария Осокина.
Мы уточняем информацию о состоянии пешехода.
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