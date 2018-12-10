Два ДТП с маршрутками за две минуты: что известно о пострадавших

Стали известны подробности аварии с маршрутками на Промышленном шоссе. Как стало известно 76.ru, первое ДТП произошло в 11:37: перевернулся пазик с пассажирами.

Маршрутка снесла забор
Маршрутка снесла забор
Есть пострадавшие
Есть пострадавшие
Маршрутка перевернулась на бок
Маршрутка перевернулась на бок

— По предварительной информации, водитель не справился с управлением. В салоне было 10 человек. Трое уехали на скорой. Буквально через пару минут практически на том же самом месте произошло ещё одно ДТП с маршруткой. Она врезалась в забор. По предварительным данным, травмы получили два человека, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Водитель не справился с управлением
Водитель не справился с управлением
На месте работают все спецслужбы
На месте работают все спецслужбы
Пострадавших уже увезли
Пострадавших уже увезли
На месте работает начальник ГИБДД
На месте работает начальник ГИБДД

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, врачи и полицейские. Обстоятельства аварий уточняются.

Онлайн-трансляция с места ДТП.