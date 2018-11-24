Пешеходов увезли в больницу

Полиция возбудила уголовное дело на 28-летнего водителя, который на «Тойоте РАВ-4» на большой скорости сбил четверых переходивших дорогу девушек.



— В результате ДТП пострадали 20-летняя и 19-летняя девушки, а также две девочки 15 и 16 лет, — рассказали в полиции. — Все они были госпитализированы бригадой скорой медицинской помощи.



16-летняя девушка пострадала меньше остальных, её после осмотра и оказания необходимой помощи отпустили из больницы домой.



— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного «Нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — Водитель задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария произошла 23 ноября в 16:03 на пересечении Московского проспекта и улицы Гагарина. Внедорожник сбил людей, когда они начали переходить проспект на зелёный сигнал светофора.

