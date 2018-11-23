Инцидент произошёл в Кировском районе

В ярославской школе № 49, где девочка сломала позвоночник, провели собственное расследование и рассказали свою версию произошедшего.



По словам сотрудников школы, мама третьеклассницы пришла к ним 21 ноября с заявлением, что её дочь сломала спину после неудачного кувырка. Всё произошло на уроке физкультуры, который был 13 ноября. Однако, по словам её одноклассников, девочка была подстрахована, а перед кувырком она сделала разминку.



— В течение недели — с 13 ноября по 19 ноября — ребёнок посещал учебные занятия в полном объёме (в том числе уроки физической культуры), при этом жалоб на плохое самочувствие от девочки не поступало. Со стороны мамы информации о проблемах со здоровьем у ребёнка в школу тоже не поступало. Более того, мама не препятствовала посещению ребёнком уроков физкультуры в последующие дни и обратилась за помощью к врачу лишь спустя неделю, 20 ноября, — рассказал завуч школы.

Сам диагноз «закрытый неосложненный компрессионный перелом» девочке поставили во вторник. Но не в травмпункте, а в частной больнице. Справку от врача мама девочки выложила на свою страницу в социальной сети Facebook, но в школе показать отказалась.

По словам директора, днём ранее ученица находилась в школе до 19:00 под присмотром классного руководителя. Девочка на своё здоровье не жаловалась. На следующий день школьница ушла на больничный.



— 20 ноября в 12:15 классный руководитель получила СМС-сообщение о том, что девочка находится на приеме у врача с жалобами на боли в спине, — рассказал школьный завуч. — В ходе внутренней проверки выяснено, что все уроки физической культуры в обозначенный период проводились в соответствии с утвержденной программой, методикой проведения и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к организации уроков, включая разминку, подготовительные упражнения и страховку во время выполнения заданий. Это подтверждается и рассказами учеников, присутствовавших на уроках с 13 по 19 ноября. По имеющейся информации, девочка сейчас находится в больнице. Школа искренне переживает за ее здоровье и желает скорейшего выздоровления. Однако мы вынуждены заявить о недопустимости распространения недостоверной информации в социальных сетях и средствах массовой информации.

Сейчас школу проверяют департамент образования и следователи.



Мы связались с мамой девочки. Она придерживается другой позиции:

— Это полная неправда. Ребенок жаловался на боль в спине всю неделю. Я предоставила все документы с диагнозом. На физкультуре она получила травму от кувырка, — считает мама пострадавшего ребёнка.

Мы будем следить за ситуацией.