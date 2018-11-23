В Ярославле маршрутка свалилась на трамвайные пути
23 ноября 2018 07:09
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В Ярославле маршрутка с людьми свалилась на трамвайные пути. ДТП случилось вчера вечером на пересечении проспекта Октября и улицы Чкалова. К счастью, никто не пострадал. Видимо, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололёда.
— Нечего гонять! — написал Евгений Горохов в паблике «Жесть Ярославль».
Происшествие случилось в час пик. Ярославцы переживали, что не смогут добраться до дома на трамвае: движение этого транспорта было временно приостановлено.
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Фото: Жесть Ярославль/Vk.com
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