Водитель не справился с управлением и заехал на трамвайные пути

В Ярославле маршрутка с людьми свалилась на трамвайные пути. ДТП случилось вчера вечером на пересечении проспекта Октября и улицы Чкалова. К счастью, никто не пострадал. Видимо, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололёда.



— Нечего гонять! — написал Евгений Горохов в паблике «Жесть Ярославль».

Пассажирам пришлось добираться на другой маршрутке

Происшествие случилось в час пик. Ярославцы переживали, что не смогут добраться до дома на трамвае: движение этого транспорта было временно приостановлено.



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