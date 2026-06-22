Пять человек погибли, повреждены несколько многоэтажек: новые подробности налета на Воронеж

После атаки на предприятии возник пожар (архивное фото) Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

После сегодняшней ракетной атаки на Воронежскую область несколько жителей скончались. Детали происшествия прокомментировали в правительстве региона.

«Мы понесли крайне тяжелые потери. В результате ракетной атаки на город погибли пять человек», — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем аккаунте в Telegram.

Глава области выразил соболезнования родным погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Большинство раненых после оказания медицинской помощи отправились домой, отметил он.

Сильнее всего пострадало крупное промышленное предприятие в левобережной части Воронежа, где после удара возник пожар. Открытое горение ликвидировали спустя несколько часов. Работы по разбору завалов продолжаются. Специалисты Роспотребнадзора провели замеры концентрации опасных веществ в воздухе и не выявили превышений нормативов, сообщил губернатор.

Повреждения также получили 10 многоквартирных домов — обломки ракеты разбили фасады и окна. В частном секторе пострадали шесть строений. От жителей поступило около 50 обращений о повреждении автомобилей. Глава региона заверил, что все пострадавшие получат поддержку.

«В соответствии с установленным ранее порядком семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Получившим серьезные ранения — по 300 тыс. рублей», — уточнил Гусев.

Днем 22 июня Воронеж подвергся атаке. Местные жители услышали шум и увидели в небе нечто похожее на ракеты. Первоначально сообщалась о троих пострадавших.