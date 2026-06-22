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Происшествия В Воронежской области объявили ракетную опасность. Пострадали люди, повреждены завод и жилые дома

В Воронежской области объявили ракетную опасность. Пострадали люди, повреждены завод и жилые дома

Люди услышали громкий шум и увидели в небе объекты, похожие на ракеты

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Жилые дома получили повреждения (фото из архива) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЖилые дома получили повреждения (фото из архива) | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Жилые дома получили повреждения (фото из архива)

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

ВСУ атаковали Воронежскую область. В области была объявлена ракетная опасность, сработали сирены, а спустя несколько минут местные жители услышали шум и увидели в небе нечто похожее на ракеты. В результате пострадали три человека, сообщил губернатор Александр Гусев.

По словам главы региона, ПВО уничтожили «несколько высокоскоростных воздушных целей» в небе над Воронежем.

«На данный момент известно о трех пострадавших, в том числе один в тяжелом состоянии. Повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. Кроме того, повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и ряд автомобилей. Информация о последствиях уточняется. На местах работают оперативные службы», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Это лишь предварительная информация о последствиях, она еще уточняется, на местах прилетов работают оперативные службы. Губернатор напомнил воронежцам о запрете на распространение в интернете фото и видео с последствиями обстрелов — особенно с привязкой к местности.

Обнаружив фрагменты уничтоженных воздушных целей и любые подозрительные предметы, не подходите к ним и не пользуйтесь рядом с ними мобильным телефоном: могут сдетонировать. Отойдите на безопасное расстояние — минимум 100 метров — и позвоните 112, затем соблюдайте указания оперативных служб.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Атака Ракетная опасность ВСУ
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Комментарии
3
Гость
11 минут
Еще пять лет и они изобретут транклюкатор на изотопах водорода.
Гость
6 минут
И куда теперь запускать ноту протеста?
Читать все комментарии
Гость
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