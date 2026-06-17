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В Москве аэропорты работают с ограничениями, в регионах горят машины, есть жертвы — главное об атаках дронов

Собрали главное о налетах беспилотников

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Из-за воздушной угрозы полеты в московских аэропорта ограничили (архивное фото) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUИз-за воздушной угрозы полеты в московских аэропорта ограничили (архивное фото) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Из-за воздушной угрозы полеты в московских аэропорта ограничили (архивное фото)

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Дроны атаковали Москву. Удары пришлись на российские регионы. Ранения получили мирные жители, в том числе медицинские работники. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ночью и утром ПВО сбила 12 беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. На место падения обломков прибыли экстренные службы. Об этом в Telegram сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Аэропорты Внуково и Домодедово стали отправлять рейсы по согласованию с Росавиацией. В Калуге (Грабцево) также ввели временные ограничения на полёты для безопасности воздушных перевозок.

В Брянской области вечером 16 июня под удар беспилотников попал автомобиль скорой помощи, который ехал на вызов. В итоге троих доставили в больницу: водителя и фельдшера госпитализировали, медсестре оказали амбулаторную помощь. Об этом в MAX рассказал врио губернатора Егор Ковальчук.

«Движущийся гражданский автомобиль дрон-камикадзе атаковал в селе Чуровичи Климовского района. Ранены водитель и пассажирка», — также сообщил глава региона.

В Белгородской области пострадали пять человек — там дроны ударили по автомобилям. Четверых направили в больницу, пояснили в региональном оперштабе. От налетов в одном из районов оказалось повреждено остекление многоквартирного дома и автобус.

«В селе Красная Нива оперативными службами обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, он погиб в результате атаки FPV-дрона. Приносим соболезнования родным и близким», — уточнили вечеров 16 июня в оперштабе.

В Курской области были ранены двое, сообщил губернатор Александр Хинштейн в Telegram. Один пострадавший находился в автомобиле, второй — в частном доме. Их госпитализировали медики.

Вечером 16 июня угроза атаки БПЛА звучала в Анапе, спустя почти 5 часов она была снята. Однако угроза применения беспилотников в Краснодарском крае сохраняется, подчеркнули в мэрии муниципалитета.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Дрон Атака БПЛА
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