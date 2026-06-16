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Происшествия На Москву летят десятки беспилотников: один влетел в НПЗ, небо закрыто

На Москву летят десятки беспилотников: один влетел в НПЗ, небо закрыто

Столицу атаковали около 60 беспилотников

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Пожар после атаки пытаются потушить (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПожар после атаки пытаются потушить (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пожар после атаки пытаются потушить (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в результате попадания беспилотника. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Атака на столицу России продолжается с раннего утра. По предварительным данным, силы ПВО сбили около 60 беспилотников. Один из дронов повредил объект Московского НПЗ. Там вспыхнул пожар.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов повреждён объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Дальнейшая информация о происшествии и ущербе уточняется.

Из-за массированной атаки столичные аэропорты переведены на особый контроль. По информации Росавиации, авиагавиани вынуждены сдвигать расписание вылетов и прилетов. По данным онлайн-табло, с 8 до 12 часов в Шереметьево задержано 72 рейса, в Домодедово — 13 рейсов, а во Внуково — 29.

Всю информацию об атаке на столицу наши коллеги из MSK1.RU рассказывают в онлайн-репортаже. Он доступен по ссылке.

Также сегодня утром дрон влетел в нефтебазу на Кубани. Сильный пожар тушат в Красноармейском районе.

При этом в нескольких регионах объявили ракетную опасность и закрыли аэропорты. Всего за ночь над регионами сбили 172 беспилотника, сообщили в Минобороны РФ.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
НПЗ Нефть Беспилотник Атака Пожар
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Комментарии
9
Гость
1 час
То то из Москвы люди начали массово уезжать.
Гость
1 час
А помните как в 2022 многие радовались? А тех, кто предупреждал, чем это кончится, подвергали репрессиям и выгоняли из страны, либо сажали. И что в итоге? И как теперь из этого всего выбираться?
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Гость
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