На Москву летят десятки беспилотников: один влетел в НПЗ, небо закрыто

Пожар после атаки пытаются потушить (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Москве вспыхнул нефтеперерабатывающий завод в результате попадания беспилотника. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Атака на столицу России продолжается с раннего утра. По предварительным данным, силы ПВО сбили около 60 беспилотников. Один из дронов повредил объект Московского НПЗ. Там вспыхнул пожар.

«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов повреждён объект МНПЗ. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Дальнейшая информация о происшествии и ущербе уточняется.

Из-за массированной атаки столичные аэропорты переведены на особый контроль. По информации Росавиации, авиагавиани вынуждены сдвигать расписание вылетов и прилетов. По данным онлайн-табло, с 8 до 12 часов в Шереметьево задержано 72 рейса, в Домодедово — 13 рейсов, а во Внуково — 29.

Всю информацию об атаке на столицу наши коллеги из MSK1.RU рассказывают в онлайн-репортаже. Он доступен по ссылке.

Также сегодня утром дрон влетел в нефтебазу на Кубани. Сильный пожар тушат в Красноармейском районе.