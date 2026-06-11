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Происшествия Ярославцы попали в отдел полиции в Уфе после нападения питбуля: видео

Ярославцы попали в отдел полиции в Уфе после нападения питбуля: видео

По словам свидетелей, у одного из нападавших был нож

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Трое ярославцев задержаны в Уфе после нападения питбуля | Источник: Читатель UFA1.RUТрое ярославцев задержаны в Уфе после нападения питбуля | Источник: Читатель UFA1.RU

Трое ярославцев задержаны в Уфе после нападения питбуля

Источник:

Читатель UFA1.RU

В Уфе произошла потасовка с участием ярославцев. Как сообщил читатель наших коллег из UFA1.RU, в жилом районе Черниковка повздорила компания молодых парней. Все случилось около двух часов ночи 8 июня возле ресторана «Тонэ» — компания молодых людей спустила питбуля на одного или нескольких парней.

По версии источника, животное покусало жертву, после чего нападавшие добили его ногами, у одного из злоумышленников в руках якобы был нож, на нём была чёрная одежда и рюкзак.

Жители домов в округе услышали крики, выглянули в окно и увидели происходящее.

Момент нападения собаки на парней

Источник:

Читатель UFA1.RU

Как сообщили UFA1.RU в МВД по Башкирии, по данному факту поступило сообщение в Отдел полиции № 2 УМВД России по Уфе.

«Сотрудниками полиции установлен и опрошен мужчина, которого покусала собака. По предварительным данным установлено, что пострадавший от укусов повредил автомобиль, принадлежащий хозяину собаки», — рассказали в ведомстве.

С места потасовки в полицию забрали троих жителей Ярославля в возрасте от 25 до 27 лет, а также 45-летнетго владельца питбуля.

Полицейские устанавливают других участников инцидента. Проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством.

Ранее в соцсетях появилась версия, что компания повздорила на фоне хоккея: якобы владелец питбуля был фанатом ХК «Салават Юлаев», а ярославцы, как известно, болеют за «Локомотив».

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Лейсан Загитова
Журналист UFA1.RU
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Нападение Драка Питбуль
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Комментарии
5
Гость
53 минуты
Собачник с питбулем - это уже диагноз! И конечно этот питбуль не кусается!
Гость
56 минут
Звери... Среди кого мы живем...
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Гость
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