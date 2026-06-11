Ярославцы попали в отдел полиции в Уфе после нападения питбуля: видео

Трое ярославцев задержаны в Уфе после нападения питбуля Источник: Читатель UFA1.RU

В Уфе произошла потасовка с участием ярославцев. Как сообщил читатель наших коллег из UFA1.RU, в жилом районе Черниковка повздорила компания молодых парней. Все случилось около двух часов ночи 8 июня возле ресторана «Тонэ» — компания молодых людей спустила питбуля на одного или нескольких парней.

По версии источника, животное покусало жертву, после чего нападавшие добили его ногами, у одного из злоумышленников в руках якобы был нож, на нём была чёрная одежда и рюкзак.

Жители домов в округе услышали крики, выглянули в окно и увидели происходящее.

Момент нападения собаки на парней Источник: Читатель UFA1.RU

Как сообщили UFA1.RU в МВД по Башкирии, по данному факту поступило сообщение в Отдел полиции № 2 УМВД России по Уфе.

«Сотрудниками полиции установлен и опрошен мужчина, которого покусала собака. По предварительным данным установлено, что пострадавший от укусов повредил автомобиль, принадлежащий хозяину собаки», — рассказали в ведомстве.

С места потасовки в полицию забрали троих жителей Ярославля в возрасте от 25 до 27 лет, а также 45-летнетго владельца питбуля.

Полицейские устанавливают других участников инцидента. Проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством.