Ярославцы попали в отдел полиции в Уфе после нападения питбуля: видео

В Уфе произошла потасовка с участием ярославцев. Как сообщил читатель наших коллег из UFA1.RU, в жилом районе Черниковка повздорила компания молодых парней. Все случилось около двух часов ночи 8 июня возле ресторана «Тонэ» — компания молодых людей спустила питбуля на одного или нескольких парней.
По версии источника, животное покусало жертву, после чего нападавшие добили его ногами, у одного из злоумышленников в руках якобы был нож, на нём была чёрная одежда и рюкзак.
Жители домов в округе услышали крики, выглянули в окно и увидели происходящее.
Как сообщили UFA1.RU в МВД по Башкирии, по данному факту поступило сообщение в Отдел полиции № 2 УМВД России по Уфе.
«Сотрудниками полиции установлен и опрошен мужчина, которого покусала собака. По предварительным данным установлено, что пострадавший от укусов повредил автомобиль, принадлежащий хозяину собаки», — рассказали в ведомстве.
С места потасовки в полицию забрали троих жителей Ярославля в возрасте от 25 до 27 лет, а также 45-летнетго владельца питбуля.
Полицейские устанавливают других участников инцидента. Проводится проверка для принятия решения в соответствии с законодательством.
Ранее в соцсетях появилась версия, что компания повздорила на фоне хоккея: якобы владелец питбуля был фанатом ХК «Салават Юлаев», а ярославцы, как известно, болеют за «Локомотив».