В тайге нашли новые улики, связанные с пропавшей семьей Усольцевых: детали от СК

Спасатели обследовали около тысячи км тайги в поисках семьи Источник: Ирина Усольцева / vk.com

В Красноярском крае в районе поисков семьи Усольцевых обнаружили вещи, их проверят на принадлежность пропавшим. Поисковые работы приостановили для анализа проведенных мероприятий, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В период с 4 по 9 июня 2026 года в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа проведены дополнительные поисковые мероприятия. В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам», — сообщили ТАСС в СК.

Поиски охватили около 1 тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории обследовали с помощью беспилотников, которые вели видеосъемку, а затем данные изучали на предмет присутствия людей.

В ведомстве уточнили, что наибольший интерес для поиска представлял сектор за скалами Буратинка и Мальвинка. Там также обследовали около 1 тысячи квадратных километров.

Во время последних поисков местность обследовали на протяжении шести дней с 4 по 9 июня. На это время территорию Кутурчинского белогорья закрывали для туристов.

Скоро поиски будут затруднены в местности, где пропала семья, из-за сильно выросшей травы. А это произойдет уже в середине июня.

Семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей вместе со своей маленькой дочерью — исчезли в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября 2025 года, отправившись в короткий туристический поход по Кутурчинскому Белогорью. Тогда в поисках принимали участие сотни профессионалов и волонтеров, правоохранители, но найти следов, кроме сигнала мобильного телефона, не удалось.

Приоритетной версией пропажи семьи в тайге Красноярского края остается несчастный случай. В Следственном комитете подчеркнули, что побег или похищение Усольцевых не подтвердился.