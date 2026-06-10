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Происшествия В тайге нашли новые улики, связанные с пропавшей семьей Усольцевых: детали от СК

В тайге нашли новые улики, связанные с пропавшей семьей Усольцевых: детали от СК

Поиски пришлось остановить

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Спасатели обследовали около тысячи км тайги в поисках семьи | Источник: Ирина Усольцева / vk.comСпасатели обследовали около тысячи км тайги в поисках семьи | Источник: Ирина Усольцева / vk.com

Спасатели обследовали около тысячи км тайги в поисках семьи

Источник:

Ирина Усольцева / vk.com

В Красноярском крае в районе поисков семьи Усольцевых обнаружили вещи, их проверят на принадлежность пропавшим. Поисковые работы приостановили для анализа проведенных мероприятий, сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«В период с 4 по 9 июня 2026 года в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа проведены дополнительные поисковые мероприятия. В зоне поиска пешими поисковыми группами обнаружены и изъяты вещи, которые будут исследованы для установления их принадлежности пропавшим туристам», — сообщили ТАСС в СК.

Поиски охватили около 1 тысячи квадратных километров труднопроходимой горной тайги. Большую часть территории обследовали с помощью беспилотников, которые вели видеосъемку, а затем данные изучали на предмет присутствия людей. 

В ведомстве уточнили, что наибольший интерес для поиска представлял сектор за скалами Буратинка и Мальвинка. Там также обследовали около 1 тысячи квадратных километров.

Во время последних поисков местность обследовали на протяжении шести дней с 4 по 9 июня. На это время территорию Кутурчинского белогорья закрывали для туристов.

Скоро поиски будут затруднены в местности, где пропала семья, из-за сильно выросшей травы. А это произойдет уже в середине июня.

Семья Усольцевых — супруги Ирина и Сергей вместе со своей маленькой дочерью — исчезли в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября 2025 года, отправившись в короткий туристический поход по Кутурчинскому Белогорью. Тогда в поисках принимали участие сотни профессионалов и волонтеров, правоохранители, но найти следов, кроме сигнала мобильного телефона, не удалось.

Приоритетной версией пропажи семьи в тайге Красноярского края остается несчастный случай. В Следственном комитете подчеркнули, что побег или похищение Усольцевых не подтвердился.

Также остается надежда на то, что семья жива. С телефона Сергея Усольцева зафиксировали странные сигналы. Спустя почти девять месяцев после пропажи предпринимателя и его семьи номер оказался доступен.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
22 минуты
Санта Барбара 3578 серия.
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