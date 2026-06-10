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Происшествия Атаки БПЛА Ракета ударила по Чебоксарам, в Омске впервые объявили беспилотную опасность: новые подробности об атаках дронов

Ракета ударила по Чебоксарам, в Омске впервые объявили беспилотную опасность: новые подробности об атаках дронов

Власти уточняют число пострадавших

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Беспилотники сбили над несколькими областями | Источник: Роман Данилкин / 63.RUБеспилотники сбили над несколькими областями | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотники сбили над несколькими областями

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Сразу несколько регионов России подверглись атаке со стороны Украины. На этот раз удары наносили не только беспилотниками, но и ракетами. В некоторых областях впервые прозвучали сирены. 

Чебоксары подверглись ракетной атаке. Власти уточняют число пострадавших и поврежденных объектов инфраструктуры, сообщил глава Чувашии Олег Николаев.

«Ранним утром Чебоксары подверглись ракетной атаке. На данный момент уточняется количество пострадавших, а также число поврежденных объектов инфраструктуры», — написал он на платформе MAX.

В Омской области впервые объявили беспилотную опасность. О ней жителей предупредил глава региона Виталий Хоценко.

«Дорогие омичи! По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность», — заявил Хоценко. 

Силы ПВО Минобороны РФ сбили беспилотник, летевший на Пензу. Обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Утром на границе Пензы силами ПВО Минобороны России был сбит вражеский беспилотник, летевший на наш областной центр. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении главы региона в канале на платформе «Макс».

Возгорание на двух объектах инфраструктуры произошло во Владимирской области из-за атаки дронов, доложил губернатор Александр Авдеев. По его словам, пострадавших нет.

На территории всех регионов Уральского федерального округа ввели режим ракетной опасности. Как заявил полпред УрФО Артем Жога, власти делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность на Урале.

Обновлено в 07:35 (мск):

За ночь над регионами России сбили 326 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Ракета Сирена
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Комментарии
6
Инженер1

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Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

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Словесный поток

Словесный поток

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59 минут
А вы сидите тихонечко и не протестуйте против наимудрейшего многоходовочника и всей социально - политической системы. Налоги не забывайте платить. Когда они возрастут, восславте жизнь рабов и благодарности хозяевам.
Гость
41 минута
Как они через всю страну до Омска долетают ? Если высоко , то видет пво , если низко должны же люди увидеть? Ну как ???? Почему над другими областями не замечены, а у Омска прям увидели? или у нас замечают только когда он уже на таран идёт , пикирует или после первых взрывов ?
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Гость
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