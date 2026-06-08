Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Ярославской области — коротко

Авария произошла на повороте в деревню Сверчково по дороге Углич — Бурмасово — Отрадное.

Первый звонок спасателям об аварии поступил в 15:25.

По данным губернатора Михаила Евраева, в салоне были 33 человека, в том числе водитель и четверо детей.

В салоне были туристы из Москвы. Группа ехала из Углича в Москву после экскурсии.

Автобус завалился на бок, пассажиры оказались в ловушке — их вызволяли спасатели.

Власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим.

Изначально сообщалось о 12 пострадавших, затем количество увеличилось до 16 человек, в их числе были двое детей. Чуть позже в полиции сообщили, что травмы получили 19 человек. Утром 8 июня в Минздраве отчитались: за медпомощью после ДТП обратились 31 пострадавший.

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для лечения их и еще одного человека направили в Ярославль.

После ДТП прокуратура Ярославской области начала проверку для оценки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

После аварии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). За это может грозить лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.