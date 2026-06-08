НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Ярославле
Погода+26°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

 754мм 39%
Подробнее
3 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
Перевернулся автобус с туристами
Судьба легендарных заброшек
Где отдохнуть этим летом
Надвигается шторм
Как отметить свадьбу в Ярославле
Умер капитан полиции
Афиша на неделю
Повредили рояль-фонтан
Где и когда пройдет «Пир на Волге»
Происшествия Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Ярославской области — коротко

Что известно о ДТП с туристическим автобусом в Ярославской области — коротко

В аварии пострадал 31 человек

248
Что известно о ДТП с туристическим автобусом&nbsp;— коротко | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com, МЧС по Ярославской областиЧто известно о ДТП с туристическим автобусом&nbsp;— коротко | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com, МЧС по Ярославской области

Что известно о ДТП с туристическим автобусом — коротко

Источник:

ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com, МЧС по Ярославской области

Днем 7 июня в Угличском округе Ярославской области перевернулся туристический автобус, транспорт улетел с дороги в кювет. Травмы получили 31 человек, двое из пострадавших в тяжелом состоянии.

Что известно о ДТП с туристами — коротко в материале 76.RU.

  • Авария произошла на повороте в деревню Сверчково по дороге Углич — Бурмасово — Отрадное.

  • Первый звонок спасателям об аварии поступил в 15:25.

  • По данным губернатора Михаила Евраева, в салоне были 33 человека, в том числе водитель и четверо детей.

  • В салоне были туристы из Москвы. Группа ехала из Углича в Москву после экскурсии.

  • Автобус завалился на бок, пассажиры оказались в ловушке — их вызволяли спасатели.

  • Власти пообещали оказать необходимую помощь пострадавшим.

  • Изначально сообщалось о 12 пострадавших, затем количество увеличилось до 16 человек, в их числе были двое детей. Чуть позже в полиции сообщили, что травмы получили 19 человек. Утром 8 июня в Минздраве отчитались: за медпомощью после ДТП обратились 31 пострадавший.

  • Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Для лечения их и еще одного человека направили в Ярославль.

  • После ДТП прокуратура Ярославской области начала проверку для оценки соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.

  • После аварии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). За это может грозить лишение свободы до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, либо штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

  • По предварительной версии полиции, 66-летний водитель автобуса не справился с управлением.

По предварительным данным от губернатора, в салоне были 33 человека, включая водителя и четверых детей | Источник: прокуратура Ярославской областиПо предварительным данным от губернатора, в салоне были 33 человека, включая водителя и четверых детей | Источник: прокуратура Ярославской области
Всех вытаскивали из транспорта спасатели МЧС | Источник: прокуратура Ярославской областиВсех вытаскивали из транспорта спасатели МЧС | Источник: прокуратура Ярославской области
На месте работал Угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков | Источник: прокуратура Ярославской областиНа месте работал Угличский межрайонный прокурор Андрей Булгаков | Источник: прокуратура Ярославской области
+2
Автобус перевернулся на дороге Углич&nbsp;— Бурмасово&nbsp;— Отрадное | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comАвтобус перевернулся на дороге Углич&nbsp;— Бурмасово&nbsp;— Отрадное | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com
Пострадавших вызволяли из автобуса спасатели | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.comПострадавших вызволяли из автобуса спасатели | Источник: ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба ЯО» / vk.com

Еще больше подробностей ищите в нашей онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
ДТП с автобусом Угличский район Турист
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«После зависимости не вижу будущего». Подсел на онлайн-казино, проиграл миллионы и потерял доверие близких — история лудомана
Анонимный автор
Мнение
Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?
Анонимный автор
Мнение
«От кого мы защищаем детей?»: пиарщица из Ярославля высказалась о проблемах современных родителей
Светлана Израйлева
Журналист
Мнение
«Риск Альцгеймера возрастает на треть»: врач рассказал, как жизнь в большом городе незаметно разрушает мозг
Андрей Ильницкий
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Рекомендуем