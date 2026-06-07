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Происшествия «Перехвачены и уничтожены»: над Ярославской областью сбили БПЛА

«Перехвачены и уничтожены»: над Ярославской областью сбили БПЛА

Что об этом известно

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В Минобороны сообщили, что над Ярославской областью сбили БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Минобороны сообщили, что над Ярославской областью сбили БПЛА | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Минобороны сообщили, что над Ярославской областью сбили БПЛА

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Над Ярославской областью сбили БПЛА. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны России за период с 20:00 6 июня до 07:00 7 июня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — уточнили в Министерстве обороны.

Напомним, около 21:26 6 июня под Ярославлем закрыли аэропорт Золотое кольцо. В Росавиации пояснили, что это сделали для обеспечения безопасности полетов. Через несколько часов после этого, в 23:06, воздушное пространство в регионе открыли, аэропорт возобновил работу.

При этом в Ярославской области не объявляли режим беспилотной опасности.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
1
Гость
24 минуты
Молодцы зенитчики!
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