«Перехвачены и уничтожены»: над Ярославской областью сбили БПЛА

В Минобороны сообщили, что над Ярославской областью сбили БПЛА Источник: Александр Куренной / 76.RU

Над Ярославской областью сбили БПЛА. Об этом стало известно из сводки Министерства обороны России за период с 20:00 6 июня до 07:00 7 июня.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», — уточнили в Министерстве обороны.

Напомним, около 21:26 6 июня под Ярославлем закрыли аэропорт Золотое кольцо. В Росавиации пояснили, что это сделали для обеспечения безопасности полетов. Через несколько часов после этого, в 23:06, воздушное пространство в регионе открыли, аэропорт возобновил работу.