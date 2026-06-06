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Происшествия В Якутии от родителей ушел трехлетний ребенок, его следы ведут к реке: подробности загадочного исчезновения

В Якутии от родителей ушел трехлетний ребенок, его следы ведут к реке: подробности загадочного исчезновения

Посками малыша уже занимаются водолазы

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К поиску ребенка также подключились жители села | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUК поиску ребенка также подключились жители села | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

К поиску ребенка также подключились жители села

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Трехлетний ребенок потерялся в Мирнинском районе Якутии. Как сообщает служба спасения Республики Саха, мальчик остался без присмотра и ушел со двора.

«6 июня в 17:14 (11:14 мск) в ЕДДС по Мирнинскому району поступило сообщение, что в селе Арылах пропал трехлетний ребенок. Известно, что он находился во дворе с родителем, в какой-то момент остался без присмотра и ушел со двора. Следы ведут к реке Ботуобуйа», — сказали в службе.

Как уточнили в ведомстве, для поиска ребенка привлекли водолазов. На реке уже работают спасатели, которые обследуют водоем с лодки.

«6 июня в Мирнинский район, село Арылах, выехали четыре водолаза», — говорится в сообщении.

Также мальчика помогают искать неравнодушные жители села. Происшествие находится на контроле службы спасения Якутии.

Это уже не первый случай пропажи детей у водоемов в Республике Саха. Ранее четырнадцатилетний мальчик пропал рядом с рекой Вилюй. По предварительным данным, он играл с друзьями рядом с водой. Лишь спустя два дня тело подростка обнаружили спасатели.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Ребенок Якутия Спасатель Река
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