Происшествия Легковушка и фура схлестнулись на трассе на Урале — трое детей и женщина погибли

Авария произошла в Пермском крае

115
Обстоятельства ДТП устанавливаются | Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Женщина и трое детей погибли после столкновения легкового автомобиля и грузовика в Пермском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«В районе населенного пункта Сабарка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. В результате ДТП, к сожалению, имеются погибшие и травмированные», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, сообщение об аварии поступило на пульт дежурного около 20:00 (18:00 мск). На трассе столкнулись грузовик MAN с полуприцепом и Lada Largus.

«По предварительным данным, 49-летний водитель на 113-м километре не учел состояние дороги и погодные условия, что привело к заносу полуприцепа на встречную полосу, где он столкнулся с Lada Largus, за рулем которой находилась 44-летняя женщина», — сообщили в МЧС.

В результате аварии погибли три ребенка и женщина, которые были в Lada Largus. К работам на месте происшествия привлекли 28 спасателей, задействованы 10 единиц спецтехники. Также на месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют причины трагедии и устанавливают личности погибших.

Павел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Авария ГАИ Смертельное ДТП Ребенок Семья
