Пламя разгорелось за считаные секунды: 25-летний турист из России едва не сгорел заживо в Таиланде

Полиция расследует инцидент Источник: «Паттайя от А до Я» / Facebook

В эти выходные в Паттайе едва не произошла трагедия с туристом из России. 25-летний Алекс чудом остался жив, когда его автомобиль Mazda вспыхнул как спичка.

Инцидент произошел на улице Сукхумвит. Молодой человек ехал в автомастерскую, Mazda стала издавать странные звуки после тюнинга в Бангкоке. До СТО оставалось ехать около 100 метров, как внезапно в машине раздался глухой взрыв, а из-под капота повалил густой дым. Алекс успел остановиться, заглушить мотор и выйти из авто.

«Парень открыл капот, а там огонь! Водитель тут же захлопнул капот, оббежал авто и что-то быстро достал из бардачка», — говорится в группе «Паттайя от А до Я» в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Молодой человек начал звать на помощь очевидцев, чтобы потушить машину, но пламя быстро распространилось. Пожарные прибыли оперативно. Через 20 минут огонь взяли под контроль, однако спасти авто не удалось.

«Менеджер автосервиса подтвердил, что Алекс был их постоянным клиентом. Он договорился с мастером, что приедет осмотреть машину, но не успел», — сообщается в группе.