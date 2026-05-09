Пропавшую семью Усольцевых снова начнут искать: что известно об исчезновении и как их хотят найти

О судьбе семьи ничего неизвестно уже несколько месяцев Источник: Ирина Усольцева / ВК

Поиск семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае более полугода назад, планируют возобновить. О том, как именно их будут искать, рассказала представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

«[Первыми] на место поисков семьи выезжают пилоты БПЛА и координатор. Они работают с [экстренными] службами. До схода снега, которого сейчас всё еще около полутора метров на месте поиска, массовых поисковых работ с участием добровольцев не планируется», — рассказала Чооду.

Ирина и Сергей Усольцевы с маленькой дочерью пропали в сентябре 2025 года. Семья направлялась к Кутурчинскому белогорью. Они должны были вернуться через несколько часов, но на базу так и не вышли. В масштабной поисковой операции участвовали более полутора тысяч человек. Спасатели использовали дроны с тепловизорами, однако ни одного следа обнаружить не удалось.

Следователи осмотрели машину семьи, но туристического снаряжения в ней не нашли. Зато обнаружили крупную сумму денег. Известно, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов.

С 17 по 19 апреля прошла еще одна операция. Спасатели прошли более 120 километров горно-таежной местности, а также автомобильные и лесные дороги. Поиски снова не дали результатов, и отряду пришлось вернуться. Активные поиски планируют возобновить в мае, когда сойдет снег.