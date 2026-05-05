Две туристки загадочно пропали в горах на Кавказе: они хотели найти жениха

С пропавшими в горах нет связи Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В горах Карачаево-Черкесии пропали две девушки. Об этом сообщили в МЧС республики. Родители обратились к спасателям, когда туристки не вернулись к назначенному сроку.

«Обращение о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту, поступило спасателям от родителей. Маршрут туристов был зарегистрирован в МЧС России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Shot, пропавшие приехали из Астрахани. Они вышли на маршрут 24 апреля из города Теберды Карачаевского района. Девушки планировали вернуться 3 мая, а 4 мая оставили как резервный день.

Одной из последних точек маршрута стало озеро Любви на высоте 2400 метров. Местная легенда гласит, что если искупаться в нем и бросить монетку, то можно найти жениха. После туристки должны были спуститься в Архыз.

В последний раз девушки выходили на связь накануне днем. Они позвонили спасателям, сообщили, что погода резко ухудшилась, и попросили помочь им спуститься. После этого связь оборвалась.

По данным Telegram-канала 112, обе девушки — опытные туристки. Мать одной из них рассказала, что они не раз ходили в горы и вместе работали в Минздраве Астрахани. Спасатели продолжают поиски, погода в горах остается сложной.

Обновлено 6 мая в 13:12 (мск):