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Происшествия Две туристки загадочно пропали в горах на Кавказе: они хотели найти жениха

Две туристки загадочно пропали в горах на Кавказе: они хотели найти жениха

Девушки просили помощи спасателей

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С пропавшими в горах нет связи | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUС пропавшими в горах нет связи | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

С пропавшими в горах нет связи

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

В горах Карачаево-Черкесии пропали две девушки. Об этом сообщили в МЧС республики. Родители обратились к спасателям, когда туристки не вернулись к назначенному сроку.

«Обращение о том, что девушки не могут найти выход к населенному пункту, поступило спасателям от родителей. Маршрут туристов был зарегистрирован в МЧС России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Telegram-канала Shot, пропавшие приехали из Астрахани. Они вышли на маршрут 24 апреля из города Теберды Карачаевского района. Девушки планировали вернуться 3 мая, а 4 мая оставили как резервный день.

Одной из последних точек маршрута стало озеро Любви на высоте 2400 метров. Местная легенда гласит, что если искупаться в нем и бросить монетку, то можно найти жениха. После туристки должны были спуститься в Архыз.

В последний раз девушки выходили на связь накануне днем. Они позвонили спасателям, сообщили, что погода резко ухудшилась, и попросили помочь им спуститься. После этого связь оборвалась.

По данным Telegram-канала 112, обе девушки — опытные туристки. Мать одной из них рассказала, что они не раз ходили в горы и вместе работали в Минздраве Астрахани. Спасатели продолжают поиски, погода в горах остается сложной.

Обновлено 6 мая в 13:12 (мск):

Пропавших девушек нашли. Их обнаружили после суток поиска на озере Любви. Туристки не пострадалали. Сейчас спасатели сопровождают их до села Маруха, пишет 112.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Карачаево-Черкесия Гора Турист МЧС
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Комментарии
7
Гость
5 мая, 18:32
Похоже нашли, лешего)
Инженер1

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5 мая, 16:04
Значит, нашли.
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