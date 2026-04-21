Заплатили несколько десятков тысяч и разбились: что известно о погибших туристах в горах Бурятии

Погибшие часто ходили в горные походы Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

В Бурятии во время похода в горы погибли трое туристов. 15 красноярцев поднимались на вершину Мунку-Сардык, но вернуться смогли не все. Предположительно, причиной трагедии мог стать камнепад или падение с высоты. Собрали всё, что известно о случившемся.

Как проходило восхождение?

Группа из 15 человек прибыла в поселок Монды из Красноярска. Туристы планировали взобраться на гору Мунку-Сардык. 18 апреля они вышли на маршрут, который пролегал через реку Белый Иркут.

Мунку-Сардык — высочайшая вершина Саян, высота горы составляет 3491 метр. Место крайне популярно среди туристов и альпинистов: там есть десятки разных маршрутов от первой до пятой категории сложности. При этом погода в районе отличается суровостью и непредсказуемостью даже весной и летом.

Корреспондент NGS24.RU в январе 2026 года сделал фото в той же местности, где шла группа красноярцев Источник: Алексей Тайганавт / NGS24.RU

По данным Следственного комитета РФ, 20 апреля путешественники достигли вершины, после чего стали спускаться обратно в связках по несколько человек.

«Последняя связка туристов, состоящая из двух женщин и мужчины, отстала и не вернулась в лагерь. Остальные поднялись для поисков пропавших людей. Их тела были обнаружены вверх по склону», — отметили в ведомстве.

Вернуться группа планировала днем 22 апреля. Однако ночью 21 апреля несколько человек вышли к трассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, где сообщили о гибели трех человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия, а владелец кафе передал оставленную записку правоохранителям.

Кто организовал поход?

Как рассказали наши коллеги из NGS24.RU, подъем могла организовать красноярская компания «Эндевор Тур», которая специализируется на горных маршрутах. В своих соцсетях туроператор писал о подготовке к восходу на Мунку-Сардык, который должен был продлиться с 18 по 22 апреля.

Согласно информации с сайта компании, восхождение на Мунку-Сардык каждому участнику группы обошлось в 22 тысячи рублей.

Сотрудники компании отказались общаться с корреспондентами NGS24.RU. Туроператор не комментировал случившееся.

Что известно о погибших?

Погибшими оказались 43-летний мужчина и две женщины — 44 лет и 41 года. Об этом сообщили в пресс-службе агентства ГО и ЧС Республики Бурятия. Информацию о них передали в полицию.

Источник: Следком / Telegram

Сотрудники МЧС уже прибыли на место происшествия.

«В ходе осмотра у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты. Для установления точной причины смерти потерпевших будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — добавили в СК.

До этого сообщалось, что причиной гибели могло стать переохлаждение.

По данным Telegram-канала Shot, погибшие часто ходили в горные походы. Одна из женщин возглавляла туристическое агентство в Красноярске и организовывала для клиентов индивидуальные маршруты.