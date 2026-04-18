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Происшествия Автобус с китайскими туристами перевернулся в Забайкалье: есть погибшие — кадры

Автобус с китайскими туристами перевернулся в Забайкалье: есть погибшие — кадры

Транспорт слетел в кювет

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14 человек пострадали в автобусе с иностранцами | Источник: ГУ МЧС по Забайкалью14 человек пострадали в автобусе с иностранцами | Источник: ГУ МЧС по Забайкалью

14 человек пострадали в автобусе с иностранцами

Источник:

ГУ МЧС по Забайкалью

Автобус с туристами из Китая перевернулся на федеральной трассе Чита — Забайкальск недалеко от поселка Харанор. В ДТП погиб один человек, 14 пострадали. Собрали всё, что известно о случившемся.

Авария произошла на 417-м километре трассы. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и съехал с проезжей части, из-за чего транспорт перевернулся.

«Один пассажир погиб, 13 пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения. Сотрудники полиции работают на месте, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего», — рассказали нашим коллегам из CHITA.RU в ГУ МВД.

Пострадали 13 пассажиров и водитель | Источник: Минплан ЗабайкальяПострадали 13 пассажиров и водитель | Источник: Минплан Забайкалья

Пострадали 13 пассажиров и водитель

Источник:

Минплан Забайкалья

Источник: Полиция ЗабайкальяИсточник: Полиция Забайкалья
Источник:

Полиция Забайкалья

По информации правительства региона, в автобусе ехали около 40 иностранцев. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу в Борзе. Из Читы в Борзю уже вылетела санавиация, чтобы перевезти пострадавших иностранцев в региональную больницу.

Трасса Чита — Забайкальск ведет на границу с Китаем, там расположен международный автомобильный пункт пропуска, через который, в том числе в Россию, въезжают китайские туристы.

Обновлено 13:39 (мск): Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Обновлено 14:47 (мск): По уточненным данным, два человека погибли после в ДТП, сообщили в региональном правительстве.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ДТП Чита Автобус ГИБДД Турист Китай
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Комментарии
10
Гость
18 апреля, 14:30
Международный скандал.
Гость
18 апреля, 12:52
Надо заплатить компенсацию по десять миллионов долларов за каждого, пострадавшим по пятьсот тысяч долларов
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Гость
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